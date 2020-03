El PP de Vigo pide que se aplace el cobro del impuesto de rodaje por el coronavirus

El grupo municipal del Partido Popular acaba de solicitarle al alcalde, Abel Caballero, que, con motivo de la crisis del coronavirus, aplace el cobro del impuesto de vehículos de tracción mecánica, cuyo plazo de pago voluntario comienza ya el 1 de abril. "Durante el período de confinamiento, los ciudadanos no pueden utilizar sus vehículos y por tanto, de momento, no deberían pagar este impuesto", aseguran.

"No tiene sentido hacer pagar a los vigueses por algo que no pueden usar así que apelamos al sentido de la justicia del alcalde y sea consecuente con la situación que estamos viviendo", afirma Alfonso Marnotes. "La mayoría de los vigueses no pueden acudir a sus puestos de trabajo, por lo que muchos se encuentran en situación de ERTE's y, desde luego, no pasan por su mejor situación económica, así que debemos ayudarles", añade Marnotes.

Sobre las medidad solicitadas por la crisis del Covid-19, el portavoz popular señala que, "al igual que hicimos la semana pasada apoyando las reivindicaciones de comerciantes y hosteleros para aplazar o suspender el cobro de impuestos como el IBI, el IAE o la recogida de basura, también debemos posicionarnos a favor de los ciudadanos al solicitar el aplazamiento del cobro de este tributo".