La Cofradía del Silencio pide aplazar a septiembre la Borriquita y otras procesiones de Semana Santa

Las otras procesiones... a los supermercados | Colas, filas y no por conciertos, sino para poder acceder a los supermercados. Ayer fue el primer día desde el confinamiento que las in mediaciones de las tiendas de alimentación no se llenaron de gente esperando su turno para poder hacer la compra. Y es que una de las directrices del estado de alarma es evitar las aglomeraciones, por lo que los supermercados optaron porque de forma casi individual cada persona acceda a sus instalaciones, evitando así una posibilidad mayor de contagio.