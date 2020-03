El área sanitaria suma 44 nuevos casos en un día y los infectados ascienden ya a 152

La pandemia del coronavirus sigue creciendo exponencialmente en la ciudad. Conforme se van haciendo más pruebas, el número de casos no deja de crecer. Ayer, sin ir más lejos, la Consellería de Sanidade confirmaba que en el área sanitaria de Vigo ya hay 152 infectados, 44 más que el día anterior y más del triple que a inicios de semana. La mayoría de ellos (117) presentan síntomas leves y permanecen aislados en sus domicilios. El resto (35) están hospitalizados (26 en el Cunqueiro, seis en Povisa y tres en Fátima). Cuatro de ellos permanecen en la UCI. Pero también hay buenas noticias. Y es que ayer se produjeron las primeras altas de pacientes infectados. Se trata concretamente de la esposa y la sobrina del hombre de Moaña contagiado, el primero que dio positivo por coronavirus en el área de Vigo. Ambas mujeres estuvieron aisladas las dos últimas semanas y, tras repetirles ahora la prueba, dieron negativo.

La unidad de prevención de riesgos laborales, por su parte, continúa con el seguimiento de los treinta trabajadores que permanecen en aislamiento temporal en sus casas por haber estado en contacto con algún infectado.

Ayer, el propio personal de Urgencias reconocía que estaba habiendo "mucho más trabajo que un sábado habitual". Según fuentes sanitarias, los resultados de los test de detección del (se realizaron 253 en un solo día) están tardando una media de cuatro horas. El Cunqueiro, precisamente, ya ha activado todos los protocolos para evitar contagios en el área de Urgencias. El pasado viernes se dividió formalmente y de forma mucho más estricta esa parte del hospital en dos. Una parte a la que llamaron "zona sucia" y que está destinada únicamente a pacientes con coronavirus o sospechosos de padecerlo. Los trabajadores que acudan a esta área a atender a los enfermos tienen que entrar todos con un Equipo de Protección Individual (EPI).

La otra parte, llamada "zona limpia", está destinada a personas que no sufren ningún síntoma respiratorio, que no son sospechosos de estar infectados y que acuden con otras patologías. La urgencias que no tienen nada que ver con el coronavirus, precisamente, cayeron en picado en las últimas semanas.

Así, el Álvaro Cunqueiro continúa preparándose para evitar un colapso provocado por el repunte de contagiados por el Covid-19. Tal y como avanzó ayer FARO, una de las medidas es destinar por completo la UCI número dos del hospital a pacientes con coronavirus. Además, fuentes cercanas confirman que buena parte de las camas (en torno a unas cuarenta) de la sala de reanimación también se pondrán a disposición de estos enfermos y funcionará como otra especie de UCI. La zona de reanimación es aquella a la que se envía a los pacientes que acaban de ser operados. Al suspenderse la mayoría de las cirugías en el área sanitaria de Vigo (el 75% de las intervenciones quirúrgicas programadas se han anulado), ese espacio quedará libre para los casos de Covid-19.

En Urgencias, mientras, los trabajadores sanitarios continúan reclamando material de protección. Es más, según apunta una enfermera del servicio, muchos de ellos han empezado ya a comprar ese material por su cuenta.