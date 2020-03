El impacto en los juzgados: interrogatorios a través de pantallas y detenidos de maltrato

El coronavirus, y las medidas adoptadas por Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para adecuarse a esta crisis sanitaria, han traído consigo una caída histórica de actividad en los juzgados vigueses. Y, para ciertas actuaciones que inexcusablemente hay que hacer por ser servicios mínimos, se impone la distancia mediante el teletrabajo y la videoconferencia. Los interrogatorios de jueces a detenidos son a través de pantallas y con kilómetros de por medio al comparecer los sospechosos desde comisaría, algo inimaginable hace solo una semana. Los magistrados también usan la videollamada para contactar con los hospitales y realizar el control de los internamientos psiquiátricos. Y, en estos primeros días de estado de alarma, los únicos arrestados que pasaron a disposición judicial fueron de violencia de género, delito que se suele cometer en la intimidad del hogar y que varios colectivos ya alertan de que podría dispararse debido al obligado confinamiento en los domicilios.

Los edificios judiciales nunca estuvieron tan vacíos. Un funcionario por juzgado, un magistrado por jurisdicción, idéntica medida para los letrados de la Administración de Justicia... Los sindicatos van más allá y piden el cierre total de los juzgados, con la excepción de la actividad de la guardia, pero el TSXG respondió ayer mismo que solo la autoridad sanitaria es competente para adoptar esta medida. Sí permanece clausurado temporalmente un tribunal laboral, ya que un familiar de un funcionario dio positivo en Covid-19.

Aunque solo con servicios mínimos, los que tienen más actividad y personal presencial son el juzgado de guardia y el de Violencia sobre la Mujer. Este último, ante el cual esta semana fueron puestos a disposición varios arrestados, no estaba ayer operativo por ser festivo. Por eso el único detenido de la jornada, que también era de maltrato a su pareja, declaró por videoconferencia ante la sala de la guardia ordinaria, que ayer, decían, no había sido desinfectada por los servicios de limpieza en prevención del coronavirus. Este tribunal no tuvo ningún arrestado más estos días. Ni por robos ni por otros delitos que son frecuentes, pero que, por el estado de alarma, se han desplomado.

En los juzgados de Familia, igual que en los demás, solo atienden materia urgente, que se limita a ciertas cuestiones excepcionales de menores y a los internamientos psiquiátricos involuntarios. El juez encargado esta semana de estos ingresos, Daniel Tomás López, cuenta que los pudo ratificar desde casa, con el ordenador portátil, por videoconferencia. De la misma manera se conectaron la forense y en el Hospital Álvaro Cunqueiro, donde estaban los pacientes.

Con la firma electrónica y el acceso remoto, que se acaba de habilitar de oficio para los jueces que aún no lo tenían, este magistrado cuenta que puede trabajar "perfectamente" desde su domicilio. En esto también incide el juez de Instrucción Juan Carlos Carballal. Él sí tuvo que acudir esta semana un día al juzgado por estar de turno para incidencias, pero solo tuvo que ratificar una medida de prisión.

Quien va a diario es el juez decano, Germán Serrano. "Lo seguiré haciendo por si hay que tomar alguna medida", dice. Pero la actividad judicial, confirma, es mínima. En su jurisdicción, la Social, no hubo nada urgente que atender. Y es que, en general, el habitual ritmo frenético de los tribunales se ha desplomado. Los datos proporcionados por el Colegio de Procuradores de Vigo lo ratifican: la notificación de resoluciones judiciales cayó un 95%, con 120 el miércoles frente a las casi 2.500 de media diaria de la semana anterior. Y en cuanto a escritos, hubo 140, un 65% menos. Y, como la última instrucción del CGPJ es que solo se presenten aquellos inaplazables, la previsión es que la cifra aún baje más.