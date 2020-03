Diario de la cuarentena, por el Vigo ilustre

En estos días de confinamiento, compras esporádicas para plazos no conocidos y salidas al balcón, Vigo simula estar escondido. Aunque no parado, ojo. Abel Caballero practica un "gobierno telemático": acude a Praza do Rei junto a un reducidísimo staff y por la tarde, acompañado de su esposa, Cristina, se arma de teléfono y tablet. "Hubo días en que pasé de 80 llamadas, una locura. Por la tarde hablé con cinco ministros, y despacho la FE MP". Sin tiempo para revisar su novela o subirse a la cinta, lo que más echa de menos es "seguir la ciudad desde la calle". Pero eso vendrá: "Vamos a ganar. Lo recordaremos como un tiempo durísimo en el que respondimos como debimos". Regades tampoco levanta el pie. "Hay que seguir en activo, sacando los temas adelante". Mediada la jornada,, todo lo hace en casa, con la familia. "Mi hija mayor estudia, la pequeña pinta y nosotros trabajamos con el ordenador". Hay tiempo para Netflix, gimnasia o cocina: "Desconectas, más aún si las comensales dicen que está riquísimo", bromea. Las llamadas también le suenan a Carmela Silva. Ella acude "lo imprescindible" a su despacho y después revisa documentos, contacta con su hijo -el futbolista Iago Falque, recluido en Génova-, lee a Almudena Grandes o "pacta" películas con su marido. "De momento es fácil", chancea. "Lo importante es sentirte útil", aconseja Corina Porro. Su planning: cuidar de sus nietas, atender al mundo social" sin desconectar de l0 pública. "En festivos, vienen mis tres hijos y hay unas partidas de Palé...". Enrique López Veiga lee. Ahora, un ensayo sobre la guerra de los Boer en afrikaneer. "Nunca me canso". Si no, corta la hierba y se sube a la bici estática. "Paciencia y cristiana resignación, como se decía antes", apunta.

En días como ayer, Carmen Avendaño, de Érguete, mata las horas en su casa de Cangas, "revisando los frutales, me relaja mucho. No debemos estar pasivos, tenemos que pensar que es un problema puntual", dice. Antón Reixa está acostumbrado a la casa. "Estar na casa é un desafío que afronta a un consigo mesmo, non hai trampas para eludir a reflexión". A los escritores la casa no se les cae. "Levo tanto tempo en corentena?", ironiza Pedro Feijóo, "para escribir Un Lume Azul botei tres meses só sen sair. A diferencia é que hai moita xente na casa". "Estamos ben, pero silban as balas cerca", advierte Domingo Vilar. En el salón, ciclo de cine para sus cativos, deporte con su "pesa rusa" mucho sol desde la ventana, "como se fósemos reptís", y leer, claro: "Nestes días non é malo solar polos ollos doutros". Del mismo modo a Manuel Bragado no le sobra el tiempo. Entre enviar como orientador de los colegios de Lareo y Cedeira (Redondela) recomendaciones diarias, ser jurado en concursos literarios o devorar cine, capea la incertidumbre. "Estamos a vivir un tempo novo. Todo será distinto despois desta crise".

La época de confinamiento no es "de vacaciones". Desirée Vila, atleta paralímpica, lo tiene claro. Confiesa que marcarse un horario es una de las claves para ser "productiva" y no tomarse este periodo -que pasa en un piso de Madrid- como un paréntesis en su rutina. En su agenda, hay huecos para el estudio, la elíptica, el yoga, la meditación y las redes sociales. También en la capital, la actriz María Castro aprovecha para disfrutar de su hija pequeña con el reloj "abandonado"; el periodista Gonzo recarga pilas con su familia tras semanas en el extranjero; la modelo Vanesa Mariño alegra los oídos con conciertos en internet; y la locutora de radio María Lama teletrabaja -hace su programa matinal desde su hogar- y se encarga de hacer más llevadera la espera a su bastardo de 3 años.

Óscar Pereiro, exciclista, aprovecha estos días de reclusión en la urbe olívica para tachar tareas pendientes: quitar las malas hierbas, cortar el césped o pintar la casa. "Vuelvo a desempeñar un oficio que practicaba antes de coger la bicicleta de forma profesional: pinche de albañil", comenta. Del mismo gremio es Álvaro Pino. Acostumbrado al "sufrimiento" sobre el sillín, lleva"bien" las horas bajo el mismo techo. Y entre futuros libros pasa los minutos la escritora Ledicia Costas. Las videollamadas grupales con seres queridos le dan "mucha vida". Para el cantante Eladio Santos, sus hijas son su motor: "Inventamos juegos, hacemos ejercicio y echamos mano del Trivial". Y el actor Manuel Manquiña, en Santiago, ve la luz escuchando música y devorando muchas series.