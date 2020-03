Correspondencia para combatir el aislamiento de los pacientes con coronavirus en Vigo

Desde este fin de semana el aislamiento de los pacientes ingresados en los hospitales de Vigo será, de alguna forma, más ameno gracias a la iniciativa de sus residentes que han creado una red de cartas ciudadanas dirigidas a los aislados por Covid-19. El objetivo, según destacan los promotores de esta idea, es hacerles llegar "el apoyo y fuerza necesaria para salir adelante", además de acompañarlos en "un ingreso que se vuelve largo y lleno de incertidumbre" ya que no pueden recibir visitas.



Cualquiera que lo desee puede participar en esta red de correspondencia que cambia las tradicionales cartas de papel por un correo electrónico con el que llegar a los enfermos. Solo es necesario escribir una breve introducción presentándose, para que el paciente sepa quién se dirige a ellos, y mandarlo a la dirección apoyocovidvigo@gmail.com.





El mensaje será solo de ida, por motivos de protección de datos. "No podemos dar datos de pacientes, así que debe ser anónimo, pero los que escriban las cartas pueden contar quiénes son,".Los mensajeros serán los profesionales que los atienden, que comunicarán las cartas en el pase de visita de la mañana. Los residentes se están organizando para que este particular servicio de mensajería funcione tanto en el Hospital Cunqueiro , como en Povisa y en el Hospital Vithas Nuestra Señora de Fátima.Ya han empezado a recibir algunas cartas que se repetirán, en principio, a todos los enfermos a los que puedan llegar. "Los mensajespara que no haya gente que escriba solamente a uno y se nos olviden pacientes", han asegurado.