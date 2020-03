Coronavirus en Vigo | Guía completa de actividades y consejos escolares para niños de Educación Infantil

La crisis del coronavirus nos ha cambiado la vida por completo. Y uno de los retos a los que se enfrentan padres y madres es el de poder compaginar esta nueva situación atípica con la atención de sus hijos. Y, sobre todo, intentando que puedan seguir realizando algunas de las actividades que hacían cada día en el colegio. A continuación se facilita una guía completa para alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil (3, 4 y 5 años) con recomendaciones de profesores y organizados por bloques de edades. También se incluyen enlaces para descargar actividades, inspirar manualidades, tener acceso a fichas de trabajo u hojas de gramotricidad, entre otros muchos recursos y pautas.



"Sabemos que algunos padres y madres tendrán mucho trabajo y otros no tanto. Y también somos conscientes de que muchos están al cuidado de otras personas, como los abuelos. Así que, sin saturarse, es recomendable que, dentro de los posible, sigan una rutina", expone la profesora de Educación Infantil del colegio Labor, María del Mar Lemos.





Primer paso, fijar una rutina

Rutina orientativa de actividades y recomendaciones para realizar en casa. // Colegio Labor



4º de Educación Infantil (3 años)

Un padre con su hija de 4 años realizando manualidades en casa. // FDV



5º de Educación Infantil (4 años)

Un padre leyendo un cuento a su hija antes de acostarse. // FDV

6º de Educación Infantil (5 años)

Dos niños pintando en casa durante el confinamiento por la crisis del coronavirus. // FDV

Javi, de 3 años, haciendo manualidades con pintua de dedos. // FDV

Enlaces con recursos para "combatir" el coronavirus

Captura de la página web Aula PT con recursos para escolares. // Aula PT

"No los obliguéis a trabajar, pero es bueno que no pierdan el hábito. Y que jueguen. Que jueguen mucho. Solos y en compañía. Y que intenten hacer también algo de ejercicio físico", propone María del Mar Lemosa la que están obligados todos los ciudadanos por la crisis del coronavirustanto para padres, madres y cuidadores, como para que los más pequeños de la casa puedan llevar mucho mejor esta nueva vida de carácter temporal. A continuación se expone unEs recomendable enseñarles a adquirir más autonomía yvestirse y desnudarse, comer, ayudar en las tareas de casa... La cuarentena por el coronavirus es una buena oportunidad para seguir potenciando la autonomía. También. Y repasar las rutinas de días de la semana, meses del año, estaciones y meteorología en castellano, gallego e inglés. (Ejemplo: Hoy es viernes veinte de marzo de dos mil veinte // Hoxe é venres vinte de marzo de dous mil vinte // Today it is Friday, the twenty of March of two thousand and twenty).Aunque a esta edad todavía no lean, sí conocen las vocales (A, E, I, O, U). Se pueden realizar, "palabras encadenadas" o buscarlas en diferentes palabras.trabajar con las vocales en mayúsculas., jugar al "Veo, Veo", buscar similitudes de cosas con formas geométricas (cuadrado, círculo, triángulo),de cosas y personas y compararlos (grande, mediano, pequeño), hablar de las, de sus cuidados y prendas de vestir, observar el tiempo y dibujar.Saltar a la cuerda, construcciones, pelota (tiros, pases, botes...), "memory", puzles, bingos, dominós de imágenes...Rasgar y arrugar papel, pintar, hacer, repasar caminos y figuras,, identificar las grafías del 1 al 3 y repasar su trazo (con ceras, pintura de dedos, rotuladores, plastilina...).Pueden también aprenderadaptadas a su edad ("Doña Semana", "Canción de los números"...).Realizar trabajos plásticos con distintos materiales (papeles, ceras, témperas...).El trabajo deno debería superar los. Que el niño o niña, cera, rotulador (hacer bien la "pinza": utilizar solo el dedo índice y el pulgar).. Es recomendable compaginar la actividad de grafomotricidad con alguna de movimiento (yoga, cuentos motores...).Es recomendable enseñarles a adquirir más autonomía yvestirse y desnudarse, comer, ayudar en las tareas de casa...TambiénY repasar las rutinas de días de la semana, meses del año, estaciones y meteorología en castellano, gallego e inglés. (Ejemplo: Hoy es viernes veinte de marzo de dos mil veinte // Hoxe é venres vinte de marzo de dous mil vinte // Today it is Friday, the twenty of March of two thousand and twenty).Leerles y dejar que sean ellos los que "nos lean" el cuento. Inventar historias, cambiarlas e incluso dibujarlas.Las vocales y ya algunas consonantes (M, P, L, S)También se pueden realizar actividades para adivinar qué pone, como se escriben algunas palabras y también copiarlas.Palabras que empiecen o tengan alguna letra concreta.(fruta, juguetes, toallas, camisetas...). Se puede hacer incluso en el día a día (cuando se guarda la ropa, los juguetes, cuando ponemos las mesa...). Buscar también los número en etiquetas, botes de crema, libros...Y también hacer sumas fáciles.Recortar concosas de revistas (fotos, letras...). Pegar, hacer collage, plastilina, colorear con diferentes materiales, dibujar...Los juegos de mesa son una gran alternativa para esta edad:Aprender adivinanzas o canciones o jugar al tradicional "Veo, Veo", son magníficas alternativas.Es muy recomendable darles autonomía en las actividades diarias., subraya la profesora de Educación Infantil del colegio Labor, María del Mar Lemos.Ayudar en casa, poner y sacar la mesa, recoger la habitación, ordenar los juguetes...De temas variados y explicándoles las cosas.Utilicemos un lenguaje correcto", destaca María del Mar Lemos.Por supuesto,que plantean los profesores de Educacion InfantilLos profesores recomiendan que los niños y niñas realicen"Dos fichas al día es suficiente", puntualizan desde el Labor.Es recomendable enseñarles a adquirir más autonomía yvestirse y desnudarse, comer, ayudar en las tareas de casa... También leerles un cuento antes de ir para cama. Y repasar las rutinas de días de la semana, meses del año, estaciones y meteorología en castellano, gallego e inglés. (Ejemplo: Hoy es viernes veinte de marzo de dos mil veinte // Hoxe é venres vinte de marzo de dous mil vinte // Today it is Friday, the twenty of March of two thousand and twenty).Acostumbrarlos a esperar.Recordarles que deben manejar bien las emociones y resolver los conflictos de manera autónoma y razonable. "Hay que hacer que hablen en voz baja, por eso también, recomienda las profesoras de Educación Infantil del Colegio Labor.Es recomendable que mantenga el buen hábito de leerles una historiaTambién se puede comentar juntos la historia e incluso inventar otro final. Es bueno que tengan su propio. Además, se puede leer todo tipo de libros, periódicos, revistas, recetas, diccionarios, publicidad...Aunque no lean, ya conocen la ortografía de varias letras y probablemente también oficios, países, planetas, días de la semana, meses del año..., pequeñas rimas, listas de todo tipo (animales, plantas, amigos, dibujos...) su nombre y apellido."Papá pisa las pasas"; "Pepa pasea"; Pepe posa la sopa"; "Up, upa, aúpa"; Sapo sale a paseo"Pase de pepa.. Hacer unaRealizar trabajos plásticos con(papeles, ceras, tempera ...) y recortar.Juega al tres en raya, oca,, hacer laberintos, rompecabezas...Jugar a. Ejemplos: dibujar 7 cosas que contengan la letra "s"; 5 con la "p", 6 que comienzan con "a".Es un buen momento para aprenderPueden hacer. Contar objetos y escribir los números correctamente. Contar de forma creciente y decreciente, de dos en dos o escribir los números hasta 30.Jugar con la pelota botándola, para pasarla, para disparar, con las palas, hacer volteretas, saltar a la comba...A continuación se recoen algunos enlaces recomendados por profesores de Educación Infantil (hay otros muchos) para hacer oy poder realizar en casa durante el confinamiento por la crisis del coronavirus. Orientación Andújar: Grafomotricidad, lectoescritura, juegos, actividades con pictogramas, videos para trabajar valores, emociones,... Aula PT: Blog con recursos más dirigida a niños con dificultades en algún área pero donde se pueden ver actividades que sirven para todos. Muchas fichas bien explicadas y fáciles de imprimir. CEIP Loreto: Mas de 10.000 enlaces a páginas web muy interesantes para el uso de las TIC: en infantil , primaria y secundaria. Pequeocio: Página Infantil con cuentos, manualidades, recetas, juegos€ Imágenes Educativas: Actividades lúdicas y curriculares para todas las edades. Ingekids: Blog con experimentos para despertar la curiosidad de los más pequeños. La Fábrica de los Peques: Página con ideas de manualidades y ocio creativo. Happy Learning: Web de vídeos educativos para niños. Es una plataforma de contenido audiovisual y juegos para educar entreteniendoJuegos educativos y didácticos para niños de 3 a 10 años.