El Concello suspende la zona azul y no tramitará las multas desde el 14 de marzo

La zona azul queda suspendida en Vigo mientras dure el estado de alarma. El alcalde, Abel Caballero, confirmó esta mañana que el Concello suspenderá la XER el tiempo que se prolonguen las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar el avance del coronavirus. También concretó que las sanciones que se hayan impuesto a lo largo de los últimos días se archivarán, por lo que no se traducirán en multas.



"No se va a tramitar ninguna de las denuncias realizadas por la XER desde el 14 de marzo. Desde ese día no se cursará ninguna multa por incumplimiento de la zona azul", anotó el regidor, quien precisó además que desde hoy la XER está suspendida de forma temporal pero indefinida. Desde el pasado sábado, cuando el Gobierno central activó el estado de alarma, los controladores habían anotado 353 infracciones que ahora se suspenden de forma automática. "No se va a tramitar ninguna", garantizó el primer edil.





52 personas denuncias por incumplir el confinamiento

Caballero también señaló que ayer se interpusieron siete denuncias por incumplir el confinamiento que pretende atajar la expansión del coronavirus.. "No se pueden hacer visitas a las casas, ni fiestas", recalcó Caballero. Se controlaron también 83 vehículos.