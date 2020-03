Muere "Pepe Xeito", icono de la fiesta de la Reconquista de Vigo

Vigo, y el Casco Vello en particular, está hoy de luto. José García López, popularmente conocido como "Pepe Xeito", falleció ayer en la ciudad olívica. Era uno de los personajes de la cultura popular viguesa. Actor y dinamizador de la popular fiesta de la Reconquista. Un evento en el que hasta la fecha fue la persona que más veces representó a Cachamuíña. "A familia do Casco Vello sentímonos profundamente tristes, fai unhas horas deixounos un dos indispensables, un home loitador e traballador, de non existir teríamos que inventalo, comprometido ata o último alento, implicado en todas as boas causas, na recuperación e mantemento das nosas tradicións, co idioma, coa música, co canto, co baile...", destacan sus compañeros y amigos de la asociación de vecinos de O Casco Vello.

Frutero de toda la vidad en el centro comercial Coia 4, "Pepe Xeito" también era miembro del Coro de Mariñeiros de O Berbés. "Por culpa da situación sanitaria que vivimos non poderemos despedilo como el quería, como a nos, nos gustaría, mais adiante cando voltemos a "normalidade" a bo fé que Xose García López - Pepe "Xeito" terá unha homenaxe popular no barrio", avanzan desde la asociación de vecinos del casco antiguo.

Sus restos mortales se incinerarán en la intimidad familiar. El funeral en su memoria tendrá lugar en cuanto la situación actual por el estado de alarma por el coronavirus se normalice.