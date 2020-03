Médico en cuarentena hasta el lunes: "Sentía impotencia por no poder ayudar"

Fue un "contacto poco estrecho y con mascarilla" el que el médico internista Adrián Sousa tuvo con el primer ingresado por coronavirus en el Álvaro Cunqueiro. Y aún así, tuvo que guardar una cuarentena en su casa desde el día 4 hasta este lunes. "Aunque la gente pueda pensar que son unas vacaciones, lo pasas mal", cuenta y añade: "Es una sensación de encierro e impotencia por no poder ayudar". No tuvo síntomas y nunca pensó que estuviera contagiado, pero tenía que "mantener las distancias" con su novia, con la que convive. "No dormíamos en la misma cama, ni nos sentábamos cerca", recuerda y explica que su compañía le ayudó mucho. Cuando iba a acabar su cuarentena, decretaron el estado de alarma. "Era necesario", fue lo primero que pensó, por mucho que a él le pesara más aislamiento. Ahora, por lo menos, va a trabajar al hospital. "Vengo con fuerzas renovadas. Pide ala gente que se quede en casa: "Si yo lo conseguí, que soy un loco del deporte, se puede".