Coronavirus en Vigo | Pasea por la ciudad desde casa y en tiempo real

Pasear por Vigo mientras se está confinado en casa por la crisis del coronavirus es posible. Muchos podrán salir a trabajar, hacer recados urgentes o a pasear a sus perros. Pero otros no pueden ni deben moverse de su vivienda. Pero ello no quiere decir que no se puedan dar un paseo virtual por la ciudad y ver en tiempo real cómo respiran decenas de calles.

¿Cómo es posible darse un 'paseo' por Vigo? Gracias al entramado de más de 100 cámaras de tráfico que tiene el Concello de Vigo instaladas por toda la ciudad cualquiera puede adentrarse en ellas desde el sillón de su casa. No todas están 'pinchadas', pero sí la mayoría. A través de la web municipal y a través de este enlace, se puede ver en tiempo real y con actualizaciones de menos de 5 segundos, como respira Vigo. De hecho, muchos internautas localizaron ayer a través de ellas a las patrullas del Ejército que comenzaron a llegar a la ciudad y compartieron las fotos a través de las redes sociales.

Rotonda barco Alfageme

Algunas de las imágenes no tienen gran calidad, pero otras, gracias a las nuevas cámaras que ha ido instalando el Concello, emiten de forma muy nítida lo que está ocurriendo en las calles de Vigo. Es el caso, por ejemplo, de las de Camelias o varias de la avenida de Castelao, en Coia. Pero hay decenas de grandes viales que se pueden ver. Un servicio que la Concejalía de Tráfico utiliza para gestionar la circulación de la ciudad pero que en un momento como el actual, de confinamiento por la crisis del Covid-19, puede servir también de entretenimiento para los ciudadanos.

Calle Camelias

Por supuesto, otra de las opciones para pasear por Vigo de forma virtual es la popular aplicación de Google, Street View. Sin embargo, aunque en este caso el 'paseo' puede realizarse por todas las calles, se trata de fotografías que no muestran la ciudad en tiempo real.

Plaza de España y Avenida de Madrid