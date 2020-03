Coronavirus en Vigo | El mantenimiento de la zona azul 'incendia' las redes... y también a los controladores

Que el Concello de Vigo haya decidido mantener en marcha el servicio de la zona azul (ORA o XER) durante la crisis del coronavirus está provocando una cascada de críticas, tanto de ciudadanos como de los propios trabajadores. De hecho, los delegados de UGT en la empresa Dornier, concesionaria del servicio, han lanzado ya un comunicado rechazando que se mantenga el pago (en Vigo hay que cambiar el tique y mover el coche cada dos horas) e informando a los ciudadanos que siguen trabajando por orden municipal. En otros Ayuntamientos como el de Madrid o A Coruña, por ejemplo, se ha suspendido. El Concello de Vigo alegó ayer que era preciso "garantizar la rotación" para que algunos coches no se queden parados durante semanas.



"Queremos dejar bien claro que si los trabajadores de la ORA están en la calle desempeñando sus funciones es porque la empresa tiene orden del Concello de Vigo para realizarlas", aseguran desde el sindicato. "Creemos que en este momento este servicio no es necesario, por lo que no entendemos cómo se puede poner en peligro de contagio a trabajadores y usuarios y a sus respectivas familias", critican respecto a la necesidad de tener que salir a la calle a poner otro tique y cambiar el coche de plaza pese al confinamiento decretado por el estado de alerta.



"Desde este sindicato creemos que es mejor prevenir que curar y en un problema de salud pública como el que estamos sufriendo de manera global, cada gesto, por pequeño que sea, cuenta", agregan los representantes de los trabajadores del sindicato UGT.





Críticas e insultos a los controladores

????Non ten sentido manter un servizo que pon en risco a seguridade da veciñanza que debe estar na casa e do cadro de persoal dun servizo municipal.

?? Rubén Pérez sobre a XER (zona azul).

▶?https://t.co/FXlc8PN90H — Marea de Vigo (@MareaVigo) March 17, 2020



En estos momentos Gobierno Municipal y Oposición debemos trabajar juntos. La salud y bienestar de los Vigueses es lo primero.



Por ello, proponemos a Abel Caballero que recapacite y:



??suspenda la zona azul.



??garantice el sueldo de los trabajadores de la concesionaria. — Suso (@SusoPorVigo) March 17, 2020

Pero no solo los trabajadores se oponen a que se mantenga el servicio.. Incluso los controladores aseguran que comienzan a sufrir críticas e insultos de los propios vigueses al ver que siguen desempeñando su trabajo y poniendo denuncias. "Deben saber que seguirmos por orden del Concello; no es cosa nuestra", remarca un controlador de Vigo. De hecho, el "multamóvil" de la zona azul también está denunciando.El portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez, también ha lanzado un mensaje a través de las redes socialesOtros concejales de la corporación municipal, como Jesús Marco González, deldurante la crisis del coronavirus.