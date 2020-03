Por convencimiento y responsabilidad o porque la cuarentena les pilló sin tiempo de volver a casa con los suyos. Alumnos de intercambio y profesores e investigadores extranjeros de la UVigo pasan la cuarentena en la ciudad pendientes de las noticias sobre el avance del coronavirus en sus países de origen e intentando tranquilizar a sus familias.

"Estoy preocupado por mi madre y mi hermana, que viven en Nápoles, pero viajar a tu país ahora es la peor idea para cualquiera. Un avión o un tren son los lugares más fáciles para que puedas contagiar algo a los demás. Aunque tú sientas que vas a estar más seguro en tu casa no es buena idea. Si hacemos las cosas bien, podemos reducir los efectos", sostiene convencido Gianluca Marino, investigador distinguido del departamento de Geociencias Marinas.

"No es lógico lo que ha hecho la gente desplazándose dentro del país, algo que en Italia también ocurrió cuando se fueron cerrando ciudades", lamenta Marino, que considera "difícil" saber si había que decretar antes el confinamiento. "No quisiera ser el presidente en estos momentos. Creo que, en comparación, se tomó la decisión antes que en Italia. Quizá hubiese sido mejor una semana antes, pero sobre la mesa también estará la economía. No me siento capaz de opinar", insiste.

Keith Payne, poeta, traductor y profesor del Centro de Linguas, lleva 11 años viviendo en Vigo y marcharse a Irlanda no pasó "ni un segundo" por su cabeza: "Claro que no lo he pensado porque mi vida ahora está aquí. Lo único que hemos hecho ha sido venirnos a la aldea porque tenemos un bebé de 7 meses y por nuestra salud mental. Cuando nos fuimos el sábado por la noche fue muy raro ver el Casco Vello y la ciudad vacíos".

Payne sigue "trabajando con el portátil" y propone que en España, como en su país, se cree un fondo para todos los artistas que han tenido que suspender actuaciones. "Los autónomos van a sufrir mucho", lamenta.

Desde hace días, los grupos de investigación de la UVigo cancelan visitas de colegas extranjeros -en el grupo TEGRA de Minas y Energía han suspendido la de una experta colombiana-, mientras que los "erasmus" y otros alumnos de intercambio tratan de acelerar su regreso.

La Escuela de Telecomunicación se ha puesto en contacto con todos sus estudiantes foráneos para ayudarles en lo posible. "Yo tutorizo a dos alumnos de máster procedentes de Gante. La estudiante ya regresó a casa y el otro se quería quedar pero sus padres insistieron en que volviese. Estaba llegando a Oporto ahora [por ayer] para coger un vuelo. Es lógico que quieran pasar la cuarentena con sus familias en lugar de solos", comenta el director del centro, Íñigo Cuiñas.

La brasileña María Isabel De Freitas, sin embargo, ha decidido permanecer en Vigo. Estudiante de Derecho en la Uniceplac de Brasilia, llegó en enero para una estancia de 6 meses y vive con su hermana, el marido de ésta y sus tres sobrinos: "Mi madre quería anticipar mi vuelta, llama a todas horas y también mi padre y mis abuelos, pero prefiero quedarme. Creo que también tengo que apoyarlos a ellos aquí. Todos estamos preocupados y tenemos miedo pero hay que esperar y mantener la esperanza en que esto va a pasar".

La joven lamenta que se difundan por las redes mensajes alarmantes y cree que el aislamiento social es "lo mejor para todos". Ésta es su primera visita a Vigo, pero no se arrepiente: "Sí, sí, volveré. Esto nadie se lo esperaba, todos lo tenemos que entender".