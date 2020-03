El Concello mantiene la zona azul pese a que la concesionaria la suspendió hoy

Vigo amaneció hoy sin el servicio de zona azul activo como ha ocurrido ya en otras ciudades españolas por la crisis del coronavirus. Pero la suspensión del pago por estacionamiento en superficie puede haber sido solo un espejismo. Fuentes municipales aseguran que el Concello no ha suspendido el servicio. "No hay obligación de suspender. Es un servicio a los ciudadanos y lo mejor para la ciudad es mantenerlo. Es bueno para la ciudad garantizar la rotación", aseguran.

Pese a esta postura municipal, los controladores no han salido hoy a la calle a vigilar el pago por estacionamiento. Según fuentes cercanas a la empresa, los vigilantes recibieron ayer un comunicado a través del teléfono móvil en el que se les decía todo lo contrario. "Nos ha comunicado el Ayuntamiento que se suspende el servicio del XER desde mañana lunes hasta nuevo aviso, con lo que de momento no asistiremos a nuestro puesto de trabajo hasta nueva orden [...]". Se informaba a la plantilla ayer por la tarde.

Desde el Concello, sin embargo, mantienen que el servicio no se contempla suspender por el momento. Probablemente a lo largo del día se aclarará la situación y el servicio podría reanudarse mañana, ya que en este momento, y según fuentes de toda solvencia, los controladores no solo no están en la calle sino que la oficina de la concesionaria está cerrada.