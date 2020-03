Coronavirus en Vigo | Vueling cancela 'in extremis' un vuelo entre Barcelona y Peinador por la crisis del coronavirus

Decenas de viajeros que debían haber llegado ayer por la noche en el vuelo de Vueling entre Barcelona y Vigo se quedaron en tierra por la crisis del coronavirus. También los que debían despegar luego hacia El Prat. O eso fue al menos lo que la tripulación le trasladó a los pasajeros. Tras retrasarse el vuelo más de tres horas (debía salir a las 19.15 h.) y una vez que el pasaje ya estaba dentro del avión, la tripulación les comunicó que no podían salir porque debido a la crisis del coronavirus el aeropuerto de Vigo había adelantado su hora de cierre. Este periódico no ha podido confirmar todavía con AENA que esta medida se haya aplicado. Normalmente la terminal olívica cierra a las 00.30 horas.



Según relata a este periódico una de las pasajeras a las que la crisis del coronavirus le pilló en la Ciudad Condal, donde estaba por cuestiones médicas de un familiar, los problemas comenzaron ya en El Prat con la confirmación de la puerta de embarque. "El vuelo salía a las 19.15 horas y pasé los controles sin problema. Pero no había puerta. Luego se asignó una, pero informando de que el vuelo pasaba a despegar a las 21.30 horas", explica.



Tras ese retraso, los viajeros se subieron al avión a las 21.00 horas, pero una vez que estaban ya todos en su interior, y según relatan varios viajeros afectados, la tripulación les comunicó que debían suspender el vuelo alegando que por la crisis del Covid-19 el aeropuerto de Vigo había cambiado sus horarios y no llegaban a tiempo para aterrizar.





¿Cómo se puede, estando en "cuarentena", reprogramar un vuelo retrasandolo casi 3h con todos en la terminal, subir a la gente al avión y, una vez dentro, bajarlos otra vez y cancelar el vuelo? ¿se pueden hacer peor las cosas? @aena @vueling @sanidadgob — Quintas (@andquintas) March 15, 2020

Tras bajarse del avión, y tras pasar por varias oficinas, les facilitaron el reembolso del billete en forma de bono de la aerolínea.Varios pasajeros consiguieron salir hoy hacia Galicia pero a través de un vuelo de Ryanair con destino Santiago.