El Chuvi se vacía: aplaza todo lo no urgente o preferente incluidas pruebas y terapias

Los hospitales públicos vigueses suspenderán toda la actividad no imprescindible para evitar que la población se contagie en sus instalaciones. Así, se aplaza todo lo urgente o no preferente, incluidas las pruebas diagnósticas, los tratamientos ambulatorios y las cirugías. Las consultas, en cambio, tratarán de convertirlas en telefónicas antes de demorarlas. La radioterapia, la quimioterapia o la diálisis son algunos de los tratamientos que se mantendrán. También las cirugías oncológicas y gran parte de las cardíacas.

Los quirófanos del Chuvi operan una media de 136 pacientes programados al día. El Servicio de Administración trabajaba ayer en revisarlas todas para ver cuáles son demorables y poder avisar a los pacientes de su suspensión en cuanto llegue de Santiago la instrucción para ello. No tardará y tendrá efecto inmediato. Si se puede poner en marcha el lunes no se esperará al martes. No solo se quiere liberar camas, sino evitar cualquier desplazamiento al hospital, por lo que también se cancelarán las intervenciones ambulatorias. Solo se mantendrán las de prioridad 1.

El resto de servicios tampoco han perdido el tiempo y ya están revisando las consultas de la próxima semana. Tienen que repasar las alrededor de 3.500 consultas externas que el Chuvi atiende a diario de lunes a viernes. Los usuarios empezaron a recibir llamadas ayer comunicándoles resultados y otras indicaciones.

La Dirección ha transmitido a la plantilla que es necesario mantener la atención urgente y preferente en el tiempo, por lo que deben pensar en alternativas si especialistas en algún ámbito caen enfermos.

Por otra parte, solicitan a aquellos cuya actividad habitual quede aplazada que propongan en qué pueden ser útiles.

También han cerrado las cafeterías de atención al público del Chuvi. Se mantienen abiertas las de personal.