Ana Pontón apuesta por convertir Vigo en la "capital gallega de la innovación"

La candidata del BNG a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, intentó aislarse ayer de la situación de alarma social provocada por el coronavirus. En un almuerzo-coloquio en el Club Financiero de Vigo, la nacionalista trasladó a los empresarios de la provincia su propuesta económica si consigue formar gobierno en Galicia tras el 5 de abril. Un programa que se desvelará de forma íntegra en los próximos días pero del que la candidata ofreció sus principales pinceladas. Lo fundamental, "apostar por la innovación". Y, en este sentido, la ciudad olívica jugaría una papel clave. "Vigo tiene la capacidad para ser la capital gallega de la innovación", defendió Pontón.

La urbe estuvo muy presente en su discurso. Especialmente, la conflictiva relación entre el Concello y la Xunta. "Esta confrontación provoca que se estén perdiendo muchas oportunidades económicas. Vigo siempre fue el motor industrial del país y, sino somos capaces de recuperar esa pulsión, no nos va a ir bien. Galicia no se entiende sin Vigo y Vigo no se entiende sin Galicia", defendió la nacionalista. Ana Pontón apuesta así por superar este enfrentamiento y tender puentes entre el Ayuntamiento y el gobierno gallego.

¿Y cuáles son las propuestas económicas del BNG? Pues, entre ellas, la candidata del Bloque defiende la necesidad de evitar que "la economía se estanque". Para ello, considera imprescindible garantizar "la igualdad de condiciones entre todas las empresas a la hora de competir, no se puede beneficiar a unas sobre las otras". Además, Ana Pontón alerta sobre la falta de mano de obra en ciertos sectores, como el naval. "La carencia de personal origina muchos problemas al tejido empresarial", valoró. Por eso considera imprescindible compensar las necesidades entre el ámbito educativo y el laboral.

Además, recogiendo el guante de la presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, Patricia García, que solicitaba más agilidad en los trámites burocráticos, Pontón defendió que la administración "no puede ser un freno a la actividad del país". "Hay que dar respuesta en tiempo y forma. Cuando se planifica un proyecto, las empresas tienen que tener certeza de los plazos administrativos. Y hay que acabar con los continuos vaivenes normativos que generan mucha incertidumbre en el tejido productivo, como ha sucedido recientemente con la automoción", añadió.

La candidata nacionalista en las próximas elecciones autonómicas destaca que Galicia "es un país con un gran potencial para salir adelante, pero que tiene que ser estimulado". "Es preocupante que no hayamos recuperado lo niveles de empleo anteriores a la crisis económica", lamentó.

A preguntas de los empresarios sobre los problemas políticos de Galicia, Ana Pontón lo tuvo claro. "El principal es que llevamos diez años con el autogobierno congelado. El gobierno vasco fue capaz de negociar una tarifa eléctrica y las empresas redujeron el coste de la electricidad. Cuantas más competencias tengamos, nos irá mucho mejor", incidió.

La líder del BNG se dirigió a un comedor del Club Financiero de Vigo en el que había varias bajas. Importantes empresarios de la ciudad y la provincia decidieron no acudir finalmente para protegerse del coronavirus. Un tema que, como no podía ser de otra forma, planeaba sobre la sala y estaba en todos los corrillos. La propia Pontón incidió en que en esta crisis ofrece su apoyo al Gobierno y a la Xunta "en todas las medidas que se adopten". "No es un asunto de confrontación política, tenemos que ir todos a una", aseguró.

La candidata fue presentada por el número uno de la lista del BNG por Pontevedra, Luis Bará, que ensalzó su "gran capacidad de atracción y seducción". "Su liderazgo es bueno para el BNG y también lo sería para Galicia. Creemos que es la candidata ideal para estar al frente de un país con autogobierno y que no esté teledirigido", añadió Bará.