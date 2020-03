Penas mínimas en el juicio por la campaña de boicot a un hostelero

El Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo iba a acoger a lo largo de esta semana el macrojuicio contra 12 extrabajadores de la cafetería del Hospital Meixoeiro de Vigo por la presunta campaña de boicot contra la concesionaria de este negocio hostelero, Oh Vigo, durante un conflicto laboral ocurrido entre 2012 y 2015. Pero finalmente, "in extremis", se llegó a un acuerdo de conformidad que se saldó con penas mínimas por delitos de coacciones y daños para tres de los encausados, los únicos a los que acusaba la Fiscalía. Para el resto, que se sentaron en el banquillo tras ser imputados por la acusación particular, la jueza dictó la absolución.

La vista fue ayer. Inicialmente nada indicaba que el caso pudiese ser resuelto, como ocurrió, con un acuerdo. De hecho, el juicio llegó a iniciarse con las cuestiones previas. Fue en este trámite cuando la abogada del empresario hostelero presentó un nuevo escrito en el que reducía su petición de penas. Las defensas, por su parte, impugnaron uno de los informes periciales, expusieron que la acusación particular se excedía en su escrito al incluir hechos punibles no contemplados por el juzgado instructor y plantearon también prescripción. La magistrada se retiró 15 minutos para estudiar las alegaciones y, en ese período, finalmente acusaciones y defensas suscribieron una conformidad que se acabó ratificando poco después en sala.

En virtud de ese acuerdo, dos de los acusados abonarán multas de 660 y 810 euros respectivamente y un tercero fue sentenciado a tres meses de prisión, condena que le será suspendida. Como indemnización para el hostelero se establecen 995 euros. La acusación particular, que había llegado a pedir una compensación de 800.000 euros y penas de hasta 4 años de cárcel, se adhirió a los cambios efectuados por la fiscal, que introdujo la atenuante de dilaciones indebidas. La CIG se manifestó a las puertas del edificio judicial en apoyo de los trabajadores: dos de los condenados son afiliados de este sindicato -uno era el delegado del personal- y el otro de la UGT.

El Ministerio Fiscal relataba en su escrito que los hechos tuvieron su origen en un conflicto laboral en el que se produjo una huelga indefinida. Atribuye a los ahora condenados actos de boicot para presionar al empresario y abocar a la concesionaria a cesar en su actividad en el Meixoeiro. Durante la instrucción judicial llegó a haber más de 20 investigados.