Polémica tras la performance "Un violador no teu camiño" en los actos del 8M en Vigo

El ayuntamiento de Vigo ha abierto un proceso de información interna para aclarar lo sucedido en uno de los actos reivindicativos de este 8M en el que se vivió un momento de tensión entre la Policía Local y un grupo de mujeres que interpretaban la performance "Un violador no teu camiño", de Las Tesis.



Fue en el entorno de la farola de Urzáiz en donde un agente pidió a algunas mujeres que se identificasen, porque supuestamente no podían estar en la calle manifestándose. En señal de protesta, el resto de manifestantes acabaron enseñando sus DNI ante el policía.



Del suceso ya se han hecho eco grupos feministas denunciado a través de las redes sociales lo ocurrido. Ahora el Concello queda a la espera de conocer los resutlados del proceso iniciado de información interna, al tiempo que felicita a todas las participantes en los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer.





A policia local identificando ás mulleres ?????? hoxe en Vigo

Vergoñento! https://t.co/2yb7qogBN7 — Plat.FeministaGalega (@PFeministaGz) March 8, 2020