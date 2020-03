El 8M calienta motores en Vigo

Cientos de personas han salido a las calles de Vigo en la antesala de la gran marcha feminista que se celebrará por la tarde. Público de todas las edades han enarbolado la bandera de la igualdad con gritos como "No nos mires, únete", pancartas con el lema "Queremos ser libres, no valientes" o el baile del "Feminismo para adelante, machismo para atrás" junto con todo un símbolo de la lucha morada como es la canción "El violador eres tú".

Vigo clama por la igualdad en la previa del 8M. // Marta G. Brea

A partir de las 18.00 horas y con salida desde Príncipe, viene el plato fuerte de este 8M, Día Internacional de la Mujer: Vigo se reunirá para reivindicar su pugna feminista en una de las convocatorias más multitudiarias de Galicia y España, organizada por el colectivo Galegas 8M. El pasado año reunió a más de 100.000 personas.

El lema de este 2020 será "Sin cuidados no hay vida. Cambiando el sistema, derrumbando el patriarcado", bajo el que se reclamará que se reconozcan los cuidados como "un bien social no valorado" y se exigirán responsabilidades sociales y colectivas en la protección del territorio y el medioambiente.



Polémica con la Policía

Se han vivido momentos de tensión en la reunión de hoy en Vigo cuando la Policía Local comenzó a pedirles a las asistentes sus carnés de identidad al advertirles de que no tenían permiso para estar en la calle, algo que negaron las propias afectadas: "Solo tenemos deber de comunicación, la Subdelegación del Gobierno, si no nos deniega, nos está autorizando, y la Policía nos está diciendo que tenemos que tener una resolución expresa, cuando no es así". Tras ese momento, algunas de las presentes clamaban reproches como "Ya se sabía, ya se sabía que a los violadores los cuidaba la Policía".

Así mismo, tuvieron su pequeña protesta los estudiantes de la Escuela de Arte Dramático (ESAD), quienes vienen denunciando prácticas de abuso de poder y acoso en el centro: "A falta de soluciones por parte de la inspeccion educativa y el silencio acumulado de 15 años, exigimos una enseñanza y un sector comprometidos y libres de violencias machistas", reclamaron.



Los estudiantes, en la calle

Otro de los aperitivos de esta gran cita se dio el pasado viernes, cuando cientos de jóvenes recorrieron el núcleo de la urbe olívica. La concentración estuvo secundada por el sindicato de estudiantes, la asociación PVLSE VIGO QUEER LGTBIQ+, la Confederación General del Trabajo (CGT), la Escuela de Arte Dramático (ESAD) -que ha presentado recientemente denuncias administrativas por abuso de poder y acoso en el centro- y Espazo Feminista Marín, y se convocó de forma simultánea en Ferrol y Ourense.