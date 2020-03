Escultura a través de la palabra

Yolanda Herranz, catedrática de escultura en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, presenta en el Museo MARCO una vasta muestra de su obra con ...No, aún no..., una exposición en la que la artista vasca le da protagonismo a la palabra para entender el mensaje que pretende proyectar la fotografía.

El Museo MARCO acoge desde ayer la exposición ?No, aún no?, de Yolanda Herranz. La artista vasca presenta once autorretratos -que integran el proyecto El Arte sana / El Arte cura- en los que juega con el sentido, la fuerza de los conceptos, el poder del mensaje y la intención: las fotografías están acompañadas de una frase que las describe, convirtiendo la palabra en dimensión y energía escultórica. A través de estas creaciones, la reflexión privada se convierte en voz pública y colectiva.

Estos autorretratos conforman la respuesta de la artista a una situación personal de extremo malestar, cuando percibe que el que quiere desaparece. En este caso, el arte le sirve para formular preguntas que le permiten entender o, por lo menos, convivir con esa realidad esquiva a la que se debe enfrentar.

Estos trabajos se complementan con obras que recogen frases serigrafiadas en color oro sobre aluminio lacado rojo sangre, enmarcadas en madera. En ellas, la catedrática de escultura en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra recita dos series de 690 palabras que empiezan por La, en femenino y plural, por orden alfabético, recogidas en el diccionario de la Real Academia Española, referidas unas al ser y otras al estar de las mujeres. En vez de documentar la acción con fotografías, Yolanda Herranz la prolonga llevando la palabra a la pared.

Una muestra de "igualdad"

"Con esta muestra, arrancamos priorizando la igualdad, esta revolución transversal que es la incorporación de la mujer a la sociedad activa, un lugar que siempre debió ocupar", destacó el alcalde de Vigo, Abel, Caballero, durante el acto de apertura de la exposición, al que también asistieron la propia artista, el concejal Abel Losada y los dos comisarios de la muestra, Miguel Fernández-Cid y Pilar Souto.

El regidor olívico anotó que, con esta exposición en el Museo MARCO, se inicia "una forma distinta y nueva de dar contenido a este contenedor, un camino diferente con esta modernidad en la forma de entender esta sala". Junto con el resto de los presentes, fue guiado por la artista a través de las obras en un recorrido por la galería B1 y la sala perimetral del Museo MARCO.

La exposición se podrá disfrutar hasta el próximo 14 de junio en la sala de proyectos, en el primer andar del edificio situado en Príncipe. Estará abierta de martes a sábados -festivos incluidos- de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Los domingos, solo se permitirá el acceso en jornada matutina: de 11.00 a 14.30 horas. En todas estas fechas, habrá visitas guiadas que comenzarán a las 18.00 horas.