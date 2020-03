Begoña Villacís, la noria de Madrid y un protagonista inesperado: Abel Caballero

Uno de los mayores éxitos de este año en la Navidad de Vigo fue la noria gigante que se instaló en la Alameda y que desde sus 62 metros de altura permitía disfrutar una panorámica insólita de la ciudad. El atractivo que supuso la atracción para los turistas hizo que el alcalde Abel Caballero anunciase la posibilidad de que la mayor urbe de Galicia, como ocurre en Londres con el London Eye, tuviese la suya propia. "No descarto nada", afirmó entonces el regidor, animado por la afluencia de curisoso y visitantes a uno de los iconos de estas fiestas.



Tres meses después de que la Navidad en Vigo apagase las últimas bombillas LED de su iluminación, Abel Caballero se ha convertido de nuevo en protagonista de las redes sociales después de que Begoña Villacís anunciase en su cuenta de Twitter que el Ayuntamiento de Madrid estudiaba la posibilidad de que la capital instalase en Madrid Río su propia noria después de que el consistorio de Valencia rechazase el mismo proyecto.



"Trabajaremos para que Madrid tenga la noria más grande de Europa. Nos reunimos con los promotores del proyecto que desechó Ribó para buscar localizaciones para esta nueva atracción turística y cultural. Madrid es el refugio de lo que el populismo expulsa", ha escrito la vicealcaldesa 'naranja' de la capital española.





Así se ve la ciudad desde 54 metros

Pobres políticos españoles. Cuando vosotros vais Abel Caballero ya ha vuelto pic.twitter.com/AT1pXit3Sk — El Hematocrítico (@hematocritico) March 4, 2020

Movimiento arriesgado por parte de Madrid con lo de la supernoria. Veamos cómo responde Vigo en esta escalada armamentística por ser la ciudad con más loles de España.

Mi apuesta: Abel Caballero va a tapar el Sol, para poder tener las luces de Navidad encendidas todo el año. pic.twitter.com/ptcXPj82rK — PetitRévolutionnaire (@Chekspeare) March 4, 2020

Definitivamente le hemos declarado la guerra a Vigo. Se veía venir. Desde Napoleón los madrileños no nos enfrentábamos a un enemigo tan poderoso como Abel Caballero. https://t.co/orpmf7cBZU — Nando Cruz (@Fercruz77) March 4, 2020

Por cierto, que la noria más grande del Universo ya nos la trajo Abel Caballero en Navidad a Vigo. pic.twitter.com/cutul7XRLP — Noa Rodríguez Rey (@noarrey) March 4, 2020

La noria de Madrid, la más alta de Europa

La cola de la noria de la Navidad de Vigo abarrota Colón

Trabajaremos para que Madrid tenga la noria más grande de Europa



Nos reunimos con los promotores del proyecto que desechó Ribó para buscar localizaciones para esta nueva atracción turística y cultural



Madrid es el refugio de lo que el populismo expulsa https://t.co/YHDTn4FlRT — Begoña Villacís (@begonavillacis) March 4, 2020

Hola Begoña, creo que te has quedado corta en tu lucha contra (??) el PoPulismo, todavía puedes prometer:



- Circuito urbano de Fórmula 1.

- La visita del Papa.

- Ciudad de la Luz.



No olvides decir siempre: "No costará ni un euro a los madrileños". ??https://t.co/JWMGFOFq68 — Vicent Marzà (@VicentMarza) March 4, 2020

