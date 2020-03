Caballero responde las críticas de Feijóo: "Vigo para él no existe, tiene tirria a la ciudad"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, no ha tardado en responder a las críticas lanzadas este lunes por el presidente de la Xunta en un acto celebado en la Estación Marítima de Vigo.

Después de que Feijóo cargara en su intervención contra la política de los "fuegos de artificio" y las "decisiones que se apagan y se encienden", en referencia indirecta al alumbrado navideño vigués, el jefe del ejecutivo municipal ha acusado al candidato del PPdeG de tener pendiente con la ciudad una factura en inversiones de 2.000 millones de euros.

Eso, sin dejar de reprocharle sus indirectas sobre la futilidad de las luces: para Caballero, Feijóo volvió a dejar constancia de que no le gustan, mientras apoya con 60 millones el Xacobeo, cuyo centro neurálgico está en Santiago. O la comparación entre los problemas de la Xunta y el Concello con el procés. "Viene con eufemismos de Cataluña cuando sabe que tenía que haber invertido mucho más. Dejó tirado a Vigo y Vigo lo sabe", señaló el regidor. A su juicio, el símil es un escándalo.

El alcalde, que ha estado presente en Canarias, entre otros cometidos, para pronunciar una conferencia sobre municipalismo organizada por Prensa Ibérica, grupo editor de FARO, ha incidido en que para el titular de la Xunta la ciudad olívica "no existe", y no solo eso, sino que le tiene "tirria" por los discretos resultados electorales cosechados en los últimos tiempos en el municipio. En su acto de este jueves, Feijóo presumió de un balance de gobierno "útil", en el que sus equipos en los últimos 11 años supieron preservar "el Vigo económico" y sentar las bases de la ciudad para los próximos "50 años". Caballero, sin embargo, señaló que el de Os Peares se ampara en "mentiras, trampas y subterfugios" porque "sabe" que la ciudad "no le quiere".

El responsable municipal recordó algunas de las disputas que han protagonizado el Ayuntamiento y la Xunta en los últimos años: desde el conflicto por el aparcamiento del hospital Álvaro Cunqueiro con tarifas "inconcebibles" hasta la amenaza de cierre de Peinador o el cierre de la caja de ahorros.Pero también hizo referencia a otros puntos mencionados por Feijóo este lunes, como el apoyo de la Xunta con 100 millones al naval. Sobre ello, se refirió a los "amigos" de Feijóo, exdirectivos de la petrolera mexicana Pemex, accionista de Hijos de J. Barreras,"investigados en México por lo que hayan podido hacer".

Además, Caballero censuró las críticas del mandatario autonómico sobre la imposibilidad de acordar el transporte metropolitano (80% lo paga la Xunta, 20% los municipios) con la ciudad, mientras está en marcha en otras capitales gallegas. Según dijo, la negativa se ampara en evitar que "con impuestos de Vigo" se sufrague el transporte a los vecinos de otras localidades.

En ese historial de fricciones,"lo último" destacado por Caballero es que Feijóo quisiera "regalar" 15 locales del Consorcio Casco Vello a la Consellería de Turismo para desarrollar el proyecto Vigo Crea: barrio creativo, para lo cual necesita el voto favorable de los representantes de Praza do Rei en el consejo de administración del organismo.

Mientras, desde la Xunta, exigieron al jefe del ejecutivo vigués que dejara de protagonizar "tournées" y cediera el suelo para construir la biblioteca del Estado en terrenos de la calle Lalín, después de que el Gobierno gallego y el central llegaran a un acuerdo el pasado mes de agosto. Este martes, Caballero se reunirá con el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, para retomar el proyecto.