Muere Sor Dolores, un referente de la educación en Vigo

Ayer jueves por la tarde, el colegio Niño Jesús de Praga de Vigo anunciaba en sus redes sociales una triste noticia: el fallecimiento de Sor Dolores, un referente de la educación en Vigo.



La historia de la maestra en la ciudad se remonta a 1943, cuando abandonó Palencia destinada al entonces asilo para ayudar en las labores de cuidado y escolarización de los niños más pudientes, aquellos que permitían sostener económicamente la enseñanza de los más desfavorecidos.



Los años fueron pasando y las mejoras permitieron un cambio que la religiosa recordaba a FARO como el mejor recuerdo de su vida: "Juntar las clases de los ricos y pobres fue la mayor alegría que recibí en mi vida. Recuerdo que me emocioné y si vuelvo a pensar en ello me vuelve a pasar. De repente todos eran iguales", afirmaba en una entrevista realizada con motivo del homenaje que el centro escolar le organizó, a ella y a Sor Josefa, en 2016.



La jubilación, tras dar clases a cientos de niñas y niños durante más de medio siglo, no las apartó ni mucho menos de la actividad del centro, donde Sor Dolores ayudó en el comedor hasta 2015 mientras que 'Pepa' echaba una mano en labores de costura y preparación de eventos.





El entierro de la maestra, tal y como han informado desde el colegio, será mañana sábado a las 11.00 horas en Pereiró, mientras que el funeral se celebrará el lunes a las 20.00 horas en el Sagrado Corazón de Jesús.





El sábado 29 de febrero a las 11 de la mañana tendrá lugar el entierro de Sor Dolores en Pereiró. El lunes 2 de marzo a las 20:00 el funeral en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús pic.twitter.com/XtA59cvmho — Niño Jesús de Praga (@njpraga) 28 de febrero de 2020