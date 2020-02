Vigo pierde una de sus históricas agencias de viaje

En García Barbón, 37 están estos días de despedida. Es un bajo histórico en Vigo en el sector de las agencias de viaje. Su responsable, Luisa María Pérez, lleva 25 años en esta oficina organizando las vacaciones de cientos y cientos de ciudadanos. Es una de las veteranas del sector en la ciudad olívica. "Un dinosaurio", como ella misma bromea. Pero sus clientes actuales y futuros pueden estar tranquilos. Perderán su oficina, pero no a ella. "Todavía me quedan muchas fuerzas y proyectos", asegura.

Cierra Halcón viajes y deja a esta céntrica calle huérfana de agencias. Pero no es un punto y final. Desde el 2 de marzo pasará a dirigir un equipo de cinco personas en Margali (calle Ecuador, 62). "Vamos a seguir vendiendo lo mismo que ahora, pero también nuevos viajes y proyectos. Necesitaba un cambio y me ha animado mucho la oportunidad que me han brindado", resume con el optimismo y la simpatía que la caracterizan.

Hace un cuarto de siglo que Luisa María Pérez trabaja en la oficina de García Barbón, 37. Ella abrió en este bajo la primera oficina de Viajes Marsans de Vigo y Galicia en 1995 (antes, entre 1917 y 1923 llegó a haber otra en el histórico edifico "Escalera"). Tras la quiebra del grupo tomó las riendas de una franquicia de Halcón Viajes en la misma ubicación, donde lleva abierta desde el 1 de febrero de 2011. Con el fin del presente mes, la agencia pasará a la historia.

Buena conocedora del sector de las agencias de viaje, Luisa María Pérez destaca que los últimos dos años han sido "muy buenos". Y, pese a multiplicarse la contratación de viajes a través de internet, confiesa que son clientes diferentes. "Las personas que acuden a las agencias buscan asesoramiento, que les expliques el destino, que les hables de tu experiencia y también de la del resto de viajeros... Pero hay un valor añadido mucho más importante: si tienen algún problema saben que hay permanentemente una persona se lo va a resolver. En internet, no", destaca. De hecho -asegura- hay un repunte de viajeros que han dado el salto a las agencias de viaje tras haber tenido "malas experiencias" con viajes contratados por internet.

Gran defensora de la ciudad olívica, Luisa María Pérez no se olvida de uno de los grandes retos de Vigo: consolidar un aeropuerto con mayor oferta. "Nos faltan destinos y la gente quiere volar desde Peinador, pero casi nunca lo consiguen porque apenas hay rutas", lamenta. "A la mayoría de viajes ya los tenemos que enviar por Oporto y Santiago. Y menos mal que está Sá Carneiro, que es el que nos está dando ahora la vida", afirma.