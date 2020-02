Agreden a un 'merdeiro' y le rompen la máscara

Final amargo para el Entroido de los 'merdeiros' del Casco Vello de Vigo. En la última salida del tradicional personaje por las calles de la zona antigua uno de ellos sufrió una agresión que acabó con su máscara dañada, según ha denunciado en su cuenta de Twitter la asociación que promueve su difusión.



"Tuvimos un pequeño incidente con un individuo alterado que no respetó ni entendía el Entroido y sus figuras", ha expuesto la Asociación Etnográfica A Merdeira, que ha agradecido la actuación de la Policía Local.





Remataron as saídas dos #Merdeiros por este ano 2020. Nesta última xornada tivemos un pequeno incidente cun indivíduo alterado que non respectou nin entendía o #Entroido e as súas fíguras, e agredíu a un de nós rachando a súa máscara. Grazas á Policía Local de #Vigo por acudir. pic.twitter.com/JHzU501f1N