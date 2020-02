Último día para apuntarse a la Carrera del Entroido 2020 en Vigo

La tradicional carrera de Carnaval 2020 en Vigo se celebrará este año el próximo domingo. Y todas aquellas personas que quieran participar tiene hoy la última oportunidad para apuntarse de forma totalmente gratuita. Como en ediciones anteriores, habrá hasta cinco categorías (Cadete, Infantil, Alevín, Benjamín, Pequerrechos y Absoluta). Sus organizadores, el Concello, la Federación de Peñas Recreativas "El Olivo" y la Agrupación de Centros Deportivos e Culturais, invitan además a los corredores a acudir ataviados de Entroido. "Dado su carácter festivo se anima a todas las personas interesadas a venir disfrazados", subrayan. Esta prueba es una de las muchas actividades que se han programados para el Entroido 2020 en Vigo.

Las modalidades infantiles de la VI Carreira Popular do Entroido Concello de Vigo arrancarán a las 10.00 horas y se desarrollarán a lo largo de la calle Príncipe. La modalidad Absoluta, que partirá a las 11.00 horas, saldrá de Porta do Sol y realizará el siguiente recorrido: Elduayen, Paseo de Alfonso XII, Pi y Margall, López Mora, Camelias, Romil, Cachamuíña, Pracer, Progreso, Doctor Cadaval y fin en Porta do Sol.Esta actividad obligará a cortar todo el tráfico en el centro de la ciudad.

En la carrera Absoluta se entregará un regalo a todos aquellos participantes que vayan disfrazados. Los premios en metálico a los tres primeros clasificados absolutos de ambos sexos serán: 1º: 300 euros; 2º: 200 euros y 3º: 100 euros. Todos los participantes recibirán también un regalo conmemorativo al recoger su dorsal.

A mayores, en la carrera absoluta 5 km se concederá un premio económico de 150 euros al mejor grupo de más de 5 personas que se inscriban como tal y corraz disfrazados. Se valorará la originalidad, la sintonía del grupo y la gracia.

Carreras infantiles

En las carreras infantiles (Cadete, Infantil, Alevín y Benjamín) habrá premio para los tres primeros de cada uno de los sexos participantes. En la modalidad Pequerrecho se dará medalla a todos los corredores.

Los dorsales se pueden recoger el viernes y el sábado en la Sede de la Agrupación de Centros Deportivos y Culturales de Vigo (Ecuador, 34) en horario de 17.00 a 20.00 horas. También el propio día de la carrera del Carnaval en Porta do Sol, entre las 8.30 y las 9.30 horas.

Actulamente hay más de 500 personas apuntadas: Cadete, 9; Infantil, 19; Alevín, 21; Benjamín, 46; Pequerrechos, 83; Carrera 5 km, 141 y Carrera 10 km, 196.