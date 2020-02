Entroido en Vigo 2020 | Guía con todas las actividades del Carnaval olívico

El Entroido 2020 en Vigo calienta motores. Desde el próximo viernes hasta el miércoles de la siguiente semana la ciudad olívica se 'disfrazará' con multitud de actividades para todos los públicos. Conciertos como el de Soraya y Ketama, concursos de disfraces, el tradicional desfile de Carnaval, pasacalles, la quema del Meco... todo un despliegue cuyo epicentro serán las calles más céntricas de la ciudad, lo que obligará a restringir el tráfico en varias de ellas durante seis días. El Ayuntamiento ha cerrado ya la mayoría de eventos del Carnaval en Vigo 2020. Esta es la guía día a día de todas las actividades que se realizarán en la ciudad:

Viernes, 21 de febrero: Concierto gratuito para iniciar el Carnaval

Soraya Arnelas, exconcursante de Operación Triunfo, actuando en Vilagardía. // Iñaki Abella

Pasacalles. La primera zona en disfrazarse será la calle peatonal de Príncipe y Porta do Sol, donde varios grupos amenizarán la tarde con música y espectáculos entre las 18.00 y las 20.00 horas.

Será a las ocho de la tarde cuando se celebre uno de los momentos más esperados del Entroido 2020 en Vigo. La popular Entronización del Meco en Porta do Sol.

Tras la entronización del Meco, sobre las 21.30 horas, la música comenzará a sonar en Porta do Sol para inaugurar el Entroido 2020 en Vigo. Será a cargo de la exconcursante de Operación Triunfo, Soraya Arnelas, que dará un concierto gratuito en el corazón de la ciudad olívica.

Sábado, 22 de febrero

Un día más la calle del Príncipe y Porta do Sol se llenarán de música y espectáculos entre las 17.00 y las 18.00 horas.

A las 18.00 horas arrancará uno de los eventos más esperados del Entroido 2020 en Vigo: el desfile de Carnaval. A las 17.00 horas los participantes comenzarán a concentrarse en el nudo de Isaac Peral, desde donde arrancarán a la seis de la tarde realizando el siguiente recorrido: García Barbón, Policarpo Sanz y Porta do Sol.

La guinda a esta jornada la pondrá el concierto de Ketama en Porta do Sol que arrancará a las 21.30 horas y que, según las previsiones del Concello, se alargará hasta las 23.00 horas.

Un momento durante el desfile del Entroido en Vigo de 2019. // Marta G. Brea

Domingo, 23 de febrero

A lo largo de todo el día los tradicionales Merdeiros recorrerán el Casco Vello. Además, entre las 17.00 y las 19.00 horas los espectáculos de calle regresarán a Príncipe y Porta do Sol. A las cinco de la tarde está también programada una actuación infantil delante del museo MARCO.

Por la mañana, a partir de las 10.00, horas, Vigo acogerá también la tradicional Carrera Popular del Entroido 2020 en Vigo. La modalidad infantil, a las 10.00 horas, recorrerá la calle Príncipe. Los adultos, que partirán a las 11.00, correrán disfrazados por: Porta do Sol, Elduayen, Paseo de Alfonso XII, Pi y Margall, López Mora, Camelias, Romil, Cachamuíña, Roda de Don Bosco, Progreso, Doctor Cadaval y Porta do Sol.

El Concello ha organizado también una gran chocolatada en Príncipe frente al museo Marco a las 18.00 horas.

Lunes, 24 de febrero: concurso de disfraces y quema del Meco

Quema de uno de los Mecos del Entroido en Vigo. // Ricardo Grobas

Príncipe será en esta jornada el punto neurálgico del Entroido 2020 en Vigo. Habrá talleres y animaciones infantiles (de 17.00 a 20.00 horas) y otra chocolatada frente al MARCO (18.00).

Martes, 25 de febrero. Una día más los Merdeiros recorrerán la zona antigua de la ciudad en horario de mañana y tarde.

En esta jornada la actividad central será el tradicional Concurso de Disfraces que, si el tiempo lo permite, se celebrará en la calle Príncipe, frente al MARCO. Hay tanto modalidad infantil como de adultos e individual y de grupos. Los más pequeños de la casa deberán inscribirse entre las 16.30 y las 17.30 horas. Su concurso arrancará a las 17.30 h. Los adultos deberán anotarse entre las 17.30 y 18.30 horas, momento en el que empezarán a desfilar.

La popular quema del Meco del Carnaval en Vigo 2020 se realizará en Porta do Sol a las 21.30 horas.

Miércoles, 26 de febrero

Las actividades del último día del Entroido 2020 en Vigo arrancarán a las 18.00 horas en Porta do Sol con las exequias funerarias solemnes de las comparsas. Media hora más tarde, a las 18.30, comenzará el desfile de la comitiva fúnebre por: Porta do Sol, Príncipe, Colón, Policarpo Sanz y Porta do Sol. El sepelio del Meco, con los oficios laicos, responsos y sermones será a las 19.30 horas en Porta do Sol.

Tras el sepelio del Meco se procederá también en el escenario de Porta do Sol a la entrega de los premios del Concurso de Disfraces.