Conciertos en Castrelos 2020: quién y cuándo tocará en Vigo este verano

Los conciertos de Castrelos son una de las citas imprescindibles con la música en directo de los veranos de Vigo. No en vano, miles de personas se citan cada año en el auditorio al aire libre del parque municipal para disfrutar de la programación estival que prepara el Concello en el marco de la celebración de las fiestas de la ciudad olívica.



Acudir cada verano a los conciertos de Castrelos es una tradición que forma parte de la cultura viguesa. Desde que en 1957 se inaugurase el auditorio al aire libre, han sido muchos los artistas que han escrito su nombre en la historia del ocio nocturno de Vigo. El primer gran lleno se produjo con Mike Oldfield en 1993, que visitó la ciudad para presentar Tubular Bells II. Desde entonces, han sido muchos los que han llenado las dos zonas -de pago y gratuíta- en las que los vigueses y los turistas disfrutan de la música: Metalica, Mika, Norah Jones, Patti Smith, Public Enemy, David Bisbal, Melendi –el día del trágico accidente de Angrois– o Maná, son algunos de ellos.



Ahora que la cita con los conciertos de Castrelos este 2020 está cada vez más cerca, y para que no te pierdas ninguna de las citas ya anunciadas, FARO reúne para ti la información que más te interesa: el nombre y las fechas de cada uno de los conciertos. No solo te servirá para anotar en tu agenda cuándo serán sino también para saber el momento en el que se pondrán a la venta las entradas (el precio de cada cita no se ha anunciado todavía). Una lista de conciertos en constante actualización:



Amaral (25 de julio de 2020)

????No sabéis qué ilusión nos hace anunciar este concierto. ¡¡Volveremos a Castrelos el 25 de julio!!

Estuvimos hace 15 años y nunca hemos olvidado lo que fue aquello así que estamos con muchísimas ganas de llenarlo de color y disfrutar de sus ondas do mar ?? pic.twitter.com/b5F5tybYy7 — Amaral (@amaraloficial) February 17, 2020

Sting (1 de agosto de 2020)

Día de Galicia , en el Parque de Castrelos de Vigo en el que es el segundo concierto confirmado de las fiestas de verano de la ciudad. Así lo ha anunciado Abel Caballero , que ha prometido una serie de "novedades en los medios visuales del concierto" que no ha desvelado.La pareja aragonesa que forman Eva Amaral y Juan Aguirre presentará su último trabajo, titulado 'Salto al color', que vio la luz el pasado septiembre. El dúo, que actuó en Vigo en 2005, ha mostrado a través de Twitter la "ilusión" que les genera volver a la ciudad olívica.

Sting fue la primera de las confiramaciones de los conciertos de Castrelos 2020 . En el auditorio al aire libre se clamará por Roxanne, sonará Every Breath You Take, se recordará a ese Englishman in New York o se dejará un nuevo Message in a Bottle...El exmiembro del mítico trío The Policedentro su gira de grandes éxitos My songs. Regresaría así a Galicia , después de tocar por última vez en julio de 2015 en A Coruña. A sus espaldas figura una trayectoria no solo prolífica en éxitos, sino también en premios. Tanto como miembro de The Police como en su carrera en solitario.