Un juzgado avala la obligación de empadronarse para disfrutar del transporte bonificado

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo ha fallado a favor del Concello de Vigo en la exigencia del empadronamiento en la ciudad para disfrutar de la tarjeta de transporte bonificado.

Esta sentencia es totalmente opuesta a la dictada hace poco más de una semana por el juzgado de lo Contencioso 1 de Vigo que, atendiendo a la demanda del Concello de Redondela, anulaba el requisito obligatorio de estar censado en la ciudad olívica, abriendo a los ciudanos del área y por extensión de cualquier otra localidad el uso de la PassVigo. En el caso del nuevo fallo fue el Concello de Mos el que presentó el recurso que el magistrado Marcos Amboage López, "inadmite por carencia de legitimación y por su extemporaneidad". De esta manera, para beneficiarse de la tarjeta de transporte de "color blanco" seguirá siendo obligatorio estar censado en el Concello de Vigo.

En su valoración de esta sentencia, el alcalde cargó contra el presidente de la Xunta. "Feijóo hizo una ley en el Parlamento de Galicia para obligar a Vigo a pagar los autobuses de los ciudadanos que no son de Vigo y ahora un tribunal de lo Contencioso de Vigo nos da la razón al atestiguar que efectivamente la competencia municipal para establecer las políticas municipales tiene que priorizar a los ciudadanos que están empadronados". Por tanto, Caballero concluye que "Vigo no tiene por qué pagar los autobuses de los ciudadanos que no son de fuera de Vigo".