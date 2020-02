El alcalde "cautiva" en su estreno como actor

La ópera prima de la directora pontevedresa María José García, "Cautivo", inspirada en la obra literaria del guionista y protagonista del propio filme, Pipe Gutiérrez Olmedo, contó ayer con la presencia del alcalde, Abel Caballero, en el set de rodaje. En la actualidad, Vigo no se entiende sin su alcalde, Abel Caballero, por ello, la directora y el guionista quisieron contar con la "estrella" de la ciudad olívica para un cameo. "Quería que se involucrara en el proyecto porque Vigo sale mucho en la película y es una historia que merece ser contada con la presencia de Abel, un hombre que se da a su pueblo", destacó el autor, Pipe Gutiérrez Olmedo.

La Oficina Municipal de Distrito del Casco Vello fue el escenario escogido para rodar el primer cameo de Caballero. A las 13.00 horas, el regidor apareció en las instalaciones de la calle Oliva para encarar su primera experiencia como actor. La directora le explicó a él, a Charo Sobrino, secretaria del alcalde en el filme, y a Ismael Rodríguez, quien encarna al personaje de Pedro, hijo en la ficción de Abel Caballero, desde dónde debían empezar a actuar y qué debían decir en cada momento de la trama.

Antes de rodar, el regidor bromeó con María José García sobre el perfil del actor con el que comparte secuencia: "Me podíais poner un hijo más bajo". A lo que, siguiendo la ocurrencia, Ismael Rodríguez replicó: "Es que mi madre era alta".

El papel que personifica el edil se creó expresamente para él porque no aparece en la obra original de Pipe Gutiérrez. "El personaje de Caballero es el del dueño de una de las mejores conserveras a nivel internacional. Se trata de que diga que le deja el legado a su hijo, una figura que en el libro no existe y que creamos para el regidor", explicaron Gutiérrez y García.

Cámara en mano, María José filmó cada una de las escenas en las que Abel lució sus dotes interpretativas junto a unos inexpertos Ismael Rodríguez y Charo Sobrino, que habían coqueteado con el teatro en momentos puntuales de sus vidas. "Me siento orgulloso de haber actuado con un alcalde que está haciendo historia en la ciudad", expresó Ismael Rodríguez, policía local de Vigo que interpretó a Pedro, hijo del edil en la película. "Mi experiencia como actriz se remonta hace bastantes años. Siempre me ha gustado mucho el mundo de la interpretación, aunque no me relacionaba con ello recientemente", puntualizó Charo Sobrino, que hace el papel de Marta, la secretaria de Caballero en la historia.

Una vez finalizado el rodaje del cameo, el edil felicitó a todo el elenco del filme que allí se encontraba. "Estoy encantado de haber cooperado en este proyecto y de haber hecho mi primera y última experiencia en una película. Les deseo lo mejor. Esto es un desarrollo para la cultura y para el arte cinematográfico en este humildísimo papel en el que hice lo que me mandó el guionista y la directora de la película", expuso Caballero a su salida de la Oficina del Casco Vello.

María José García se mostró satisfecha tras dirigir al alcalde: "El cameo que nos ha hecho Abel Caballero ha sido de gran ayuda y se lo agradecemos mucho. Una vez que hemos accedido a él nos ha puesto todas las facilidades".

La película cuenta la historia de amor entre Pablo, el alter ego de Pipe, y una chica viguesa, Carla, que se prolongó desde los años 90 hasta mediados de los 2000. La trama ofrece amor, aventuras, humor, búsqueda interior, toques de rebeldía y pasión a través de un relato en el que ambos protagonistas están "cautivos" de sus sentimientos. "La experiencia rodando ha sido todo un reto porque la hemos filmado con muy pocos medios, con actores no profesionales y ha sido una experiencia muy enriquecedora, en la que hemos aprendido todos mucho", puntualizó García.

Tras realizar varias pruebas de selección en julio, comenzaron el rodaje de la película en el mes de agosto con un elenco de actores locales y, tras hablar con una distribuidora nacional, pretenden estrenar en Semana Santa. "Durante un mes estaremos montando la película para tenerla lista para esas fechas", concretaron entusiasmados la directora y el guionista del filme.