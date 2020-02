Porro justifica el instituto en los juzgados sin renunciar al de Navia: "No podemos pararnos"

A falta de un Plan Parcial (PAU) para Navia que sirva de tapete urbanístico para planificar un instituto, la Xunta justifica su plan para abrir un centro de secundaria en uno de los juzgados de la calle Lalín. Será -dicen- una "solución a corto plazo" para sortear la falta de parcelas disponibles. Un remedio casi de emergencia, ante la necesidad de dotar a la ciudad de nuevas infraestructuras educativas y mientras no se resuelve el contencioso político que libran tanto San Caetano como Praza do Rei a cuenta de la ampliación del barrio. Corina Porro, la delegada del Gobierno autonómico en el área, puso ayer en claro este razonamiento: "No renunciamos al instituto de Navia, pero no podemos permanecer parados mientras el Concello decide si nos cede los terrenos; tenemos que seguir trabajando", sentenció, después de que tanto Foanpas -la federación de asociaciones de madres y padres- como el alcalde, Abel Caballero, valoraran con "total escepticismo", cuando no con abiertas críticas, la idea del Ejecutivo de Feijóo adelantada por FARO.

El planteamiento de la Xunta es que el nuevo centro vendría a subsanar varias fallas. Una: la urgencia de introducir un nuevo "recurso educativo" al mapa zonal de la enseñanza de la ciudad, pendiente de renovación. Dos: la posibilidad de descongestionar, en consecuencia, los IES que adolecen de saturación en sus aulas o que requieren de alguna renovación, como el Santa Irene -para el que ya hay un reforma presupuestada en 1,4 millones-, el Santo Tomé, o los Alexandre Bóveda y Álvaro Cunqueiro. Y tres: resultado de todo ello, tanto de la apertura de un instituto con capacidad estimada para 700 personas como de la reestructuración zonal, se dejará una puerta abierta a que las familias de Navia puedan disponer de un centro mucho más próximo.

Porro, ayer, cosechó junto con el jefe territorial de Educación, César Pérez, la aprobación de la comisión técnica de la zonificación bajo el argumento de que el IES de la cale Lalín permitiría lograr "un equilibrio" en la distribución de los alumnos. Según el proyecto bocetado por San Caetano -que desvinculan del frenesí de la precampaña de las autonómicas-, será un instituto de alto rango, en el que se impartirán los cursos de ESO y los bachilleratos de Artes, Humanidades y el Científico-Tecnológico.

La labor de persuasión tendrá que tocar necesariamente en la puerta de la comunidad escolar. El miércoles Foanpas abrazó con recelo la iniciativa y enviaron un mensaje contundente a la Xunta: "Nuestro objetivo es claro: sacar adelante un nuevo proyecto de zonificación. Llega muy tarde ya, y por lo tanto no puede seguir siendo una promesa: Solo en el momento en que las promesas sean realidades tendremos algo que celebrar", declaró el grupo de zonificación.

Cuestión de espacio

La misma jornada, Abel Caballero entró a valorar el plan directamente como una "ocurrencia", una "entelequia", fruto del clima electoral. Igual que ayer: "Una ocurrencia disparatada. Lo que proponen no es hacer un instituto. Proponen un edificio para encerrar a esos chicos y chicas. Que volvamos a los años cincuenta, sesenta, setenta...". El responsable del ejecutivo vigués, confiado en una derrota de Feijóo el 5-A, le ha puesto la proa a la infraestructura ideada por la Xunta por carecer -denuncia- de áreas de esparcimiento suficientes. "Lo que brillantemente nos propone es un edificio sin ningún espacio en el entorno para recreos y deportes", señaló, merced al cual el Concello azuzó una comparación: mientras su propuesta para el instituto de Navia es la cesión de una parcela de casi 12.600 metros cuadrados (m?2;), el Gobierno gallego deja para la calle Lalín una de 3.800. El martes la Xunta estimó que con la mudanza de los juzgados al Xeral quedarían libres -el bloque dispone de seis plantas- 18.000 m?2;.

Otra de las tesis que pone encima de la mesa el Concello es el rechazo previo de los técnicos del Ministerio de Cultura, cuando se abordó la ubicación allí de la Biblioteaca del Estado. "Le dijeron que si estaba de broma", zanjó.

El foco principal, novedades aparte, sigue siendo el IES de Navia. Caballero anunció que propondría a los candidatos de las autonómicas introducir la construcción del instituto en sus programas electorales, "para ser realizado en dos años". Y así, entre Porro que recuerda al alcalde que Vigo no su "cortijo" y el regidor a la espera de la siguiente "ocurrencia" , es precisamente el ambiente de elecciones el que anticipa que el clima habitual de enfrentamientos entre la Xunta y el Concello está lejos de suavizarse.