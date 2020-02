El Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo ha condenado a un año de prisión por delito de lesiones a Marta G.P., la madre que agredió a una profesora en 2019 a las puertas de un colegio de la ciudad olívica. La magistrada le prohíbe además aproximarse y comunicarse con la víctima durante dos años. Junto a ella estaba acusada otra progenitora, Cyntia F.S., quien fue sentenciada al pago de una multa de 360 euros por delito de amenazas. La jueza no aprecia el delito de atentado que atribuía la acusación particular porque la profesora es contratada laboral y no tiene la condición de funcionaria.

Ocurrió en 2019 en un colegio concertado de Valladares y el origen de todo son los problemas surgidos en las recogidas de una niña de 7 años por parte de sus padres separados. El centro medió y, ante la falta de regulación legal, se alcanzó un acuerdo sobre los días en que la madre, la acusada Cyntia, o el padre se llevarían a la menor. Pese a ello, el mediodía del 28 de enero de 2019 esta mujer y su amiga Marta, madre a su vez de otras dos niñas escolarizadas en el mismo centro, acudieron a recoger a la pequeña. Cuando la profesora les dijo que "no podía hacerlo", Marta "agarró" a la pequeña del brazo, "sin que conste que le hubiese causado lesiones" a la niña.

Los siguientes hechos ocurrirían el 14 de febrero del mismo año. A primera hora de la mañana la madre de la pequeña fue al centro escolar, "manifestándole de forma intimidatoria" a la docente que "como no le entregara" a su hija "se iba a enterar, que se atuviera a las consecuencias". El episodio más grave ocurrió horas después, a las 14.30 horas. La resolución judicial indica que las dos acusadas acudieron al colegio para llevarse a la menor, diciéndoles la profesora que tenían prohibido el acceso a las instalaciones.

Pese a ello, la progenitora de la niña, "muy alterada y agresiva", entró "gritando reiteradamente el nombre de su hija". Y la otra acusada, Marta, se quedó en la entrada junto a la docente. Fue en ese momento, concreta el fallo, cuando, "con ánimo de atentar contra la integridad" de la profesora, "se abalanzó sobre ella, dándole un manotazo en la cara y empujándola fuertemente en los hombros sin que llegara a caer al suelo". La autora de la agresión, absuelta de otros delitos por los que también estaba encausada, debe indemnizar con 1.632 euros a la víctima. La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso ante la Audiencia Provincial de Pontevedra.