Caballero activa el trámite para ampliar Navia, que supedita a tener el nuevo IES en dos años

El Concello acciona la palanca de la maquinaria municipal necesaria para la aprobación del Plan Parcial de Navia, pero con una advertencia clara de antemano: los trámites no concluirán hasta que la Xunta se comprometa, por escrito y con un protocolo mediante, a construir un nuevo instituto en el barrio, un centro de enseñanza que atienda las necesidades que ya tiene el PAU ahora y que probablemente se agraven -advierte el alcalde, Abel Caballero- cuando se edifiquen 1.600 nuevas viviendas.

Caballero avanzó ayer que la Junta de Urbanismo acaba de sacar adelante la aprobación definitiva de la segunda modificación puntual del Plan Parcial y resolvió las alegaciones, un trámite administrativo que -en la práctica- inicia un proceso al que aún le quedan varios peldaños. El plan debe llegar ahora a la Junta de Gobierno Local y regresar más tarde a la Gerencia, paso previo a su aprobación definitiva en el Pleno Municipal. El objetivo, señaló Caballero, es no demorar el calendario, aunque insistió en que el plácet definitivo depende del centro de educación. "No quiero parar fechas, quería que pasase por la Gerencia, pero todos los trámites ulteriores quedan condicionados a que el Gobierno gallego apruebe el protocolo propuesto por el Concello", zanjó.

Ayer mismo el alcalde envió un escrito al presidente de la Xunta en el que le plantea su exigencia y aporta un borrador de protocolo con la invitación de que, si quiere sugerir cambios, los remita cuanto antes para dar luz verde al acuerdo en los próximos 15 días. El escrito, al que ha tenido acceso FARO, incide en la necesidad de un IES en el barrio y recuerda que las previsiones indican que "en el corto plaza" Navia alcanzará los 16.000 habitantes, lo que probablemente agrave esa carencia.

El documento incide en que el Concello se compromete a aportar el suelo necesario para el instituto. De hecho apunta a una parcela dotacional y de titularidad municipal de 12.576 metros cuadrados (m2). La cesión, remarca el protocolo, será gratuita. El borrador de acuerdo propuesto por San Caetano incide también en que el primer bloque que deberá activarse en la ampliación es el IES.

Otro de los aspectos que detalla el borrador es el cronograma que se deberá seguir para la puesta en marcha del instituto. La licitación, de los proyectos ténicos, que correrá a cargo de las arcas de San Caetano, deberá hacerse a lo largo del mes siguiente a la aprobación definitiva del plan parcial. El texto contempla también que antes de que se cumpla un año de la entrada en vigor de ese documento, la Xunta deberá ejecutar las obras del nuevo centro de enseñanza, con su urbanización y el equipamiento necesario. El objetivo -remarca el documento propuesto por el Concello- es que el nuevo IES esté operativo en el plazo máximo de dos años.

Para garantizar que los acuerdos recogidos en el convenio se cumplen, el borrador sugiere también la creación de una comisión mixta de seguimiento. "Hasta que el instituto no esté garantizado no daremos la aprobación al Plan Parcial de Navia. Es un abuso de la Xunta, que quiere hacer un plan sin construir un instituto. No lo vamos a tolerar", denunció Caballero: "No paralizamos plazos, ni los queremos retrasar; pero yo le digo al presidente de la Xunta que me envíe la aceptación a este protocolo y la concreción de la firma antes de darle el visto bueno. No queremos que Navia se convierta en un desierto de enseñanza secundaria, que es lo que quiere Feijóo".

Desde el Ejecutivo gallego se advertía hace varias semanas que el plan parcial debe estar aprobado a más tardar en marzo, cuando vencen las permutas con propietarios que permiten a la Xunta disponer de 42.000 m2. En total, la ampliación abarca 260.000 m2 y plantea 1.600 nuevas viviendas protegidas.