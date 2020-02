El aeropuerto de Vigo arranca 2020 con otro batacazo

Nuevo mes y nueva caída de pasajeros. Esta vez, casi 8.000. Es el nuevo batacazo que se ha dado el aeropuerto de Vigo y con el que ha arrancado el año 2020. Según las estadísticas que acaba de hacer públicas Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) por la terminal olívica volaron durante el primer mes del año 64.055 viajeros. Representa un 10,9% menos que el año pasado. Ninguna otra terminal española, a excepción de Vitoria, que solo mueve 174.000 personas anuales, tuvo una caída porcentual mayor (-23,9%).

Esta nueva caída de viajeros en el aeropuerto de Vigo viene motivada principalmente por la marcha de Ryanair en abril del año pasado. Durante los tres primeros meses de 2019 todavía operó su vuelo diario con Barcelona, una ruta que no fue reforzada. De hecho, la única aerolínea que la cubre desde entonces, Vueling, y como adelantó este periódico, ha recortado sus vuelos durante el primer trimestre de este año. Todo apunta a que el aeropuerto de Vigo seguirá perdinedo pasaje al menos hasta el mes de abril, ya que además de la conexión con la Ciudad Condal que operó el año pasado la low cost irlandesa, en abril también restarán los enlaces con Londres y Dublín que operó esta compañía de forma puntual el año pasado antes de romper las negociaciones con el Concello de Vigo.

Tras conocer los datos, y a preguntas de los periodistas, Caballero volvió a acusar al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como único responsable de la pérdida de viajeros de Peinador. "Pregúntenle por qué con el dinero de toda Galicia, y por tanto de Vigo, quitó a Ryanair del aeropuerto de Vigo y se la llevó a Santiago. Esa es la causa de la caída", dijo el regidor olívico. En cualquier caso, desde la Xunta garantizaron ya en varias ocasiones que no destinan fondos a apoyar rutas aéreas en los aeropuertos gallegos.

Tras estas acusaciones, la Xunta ha vuelto a remarcar que "no subvenciona líneas aéreas". Además, preguntan al alcalde si ya pidió el informe al Consello de Contas que había anunciado. "En caso de que no sea así, le reclamamos que lo haga cuanto antes para despejar cualquier duda", remarcan. "Eso sí. Si el Consello de Contas concluye, como defiende la Xunta, que no se subvencionan líneas aéreas y que el alcalde de Vigo miente, esperamos que rectifique y pida disculpas", remarca un portavoz oficial de la delegación de la Xunta en Vigo.

El número de rutas del aeropuerto mejorará durante la próxima campaña aeronáutica de verano. Al menos en número. Aunque la oferta de asientos no está previsto que mejore demasiado. Si bien es cierto, el concurso que avanzó este periódico y que prepara el Concello para volar a Londres, Mallorca e Ibiza podría permitir que la terminal olívica conservara el millón de viajeros con el que cerró 2019. Una cifra que, con total probabilidad, se perderá el próximo mes de febrero en lo que al balance interanual se refiere.

En el apartado de operaciones, Peinador registró en enero 795 aviones, lo que supone una caída del 5%. También caen las mercancías. Las 37 toneladas registradas suponen un retroceso del 12,2%.

Alvedro y Lavacolla siguen en cifras históricas



En el polo opuesto no solo se sitúan el resto de aeropuertos españoles, que crecen de media un 2,4%, sino también los otros dos gallegos, que continúan cosechando cifras históricas tras haber cerrado el año pasado un datos de viajeros nunca alcanzados. Lavacolla cerró el mes de enero con casi 180.000 viajeros, lo que supone un aumento del 0,4%. Mayor crecimiento ha vuelto a tener la terminal coruñesa de Alvedro. Con casi 105.000 pasajeros el aeropuerto herculino ha conseguido crecer en el primer mes del año un 15%.

Actualmente Peinador tiene seis rutas regulares. Ninguna de ellas internacional: Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Tenerife y Gran Canaria. En los próximos meses irá sumando nuevos enlaces hasta superar la decena en julio agosto, cuando llegará a haber vuelos a París, Sevilla, Fuerteventura, Lanzarote o Alicante. Se sumarán probablemente también las nuevas que el Concello sacará a concurso: Mallorca, Ibiza y Londres.