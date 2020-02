Juzgan a un concejal del BNG de Paderne de Allariz por hurtar un cinturón en un comercio de Vigo

El concejal del BNG en el pequeño municipio ourensano de Paderne de Allariz, Pablo Sobrino Novoa, se sentó ayer en el banquillo del Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo denunciado por la presunta autoría de un delito leve de hurto al atribuírsele la sustracción de un cinturón valorado en algo más de 20 euros en una tienda de Zara de la ciudad olívica. Estos hechos tramitados como juicio rápido sucedieron este pasado fin de semana. El edil, único representante del Bloque en este ayuntamiento de 1.400 habitantes gobernado por el PP, admitió ante la jueza y la fiscal el hurto, quitando gravedad a lo ocurrido ya que el establecimiento, alegó en la sala, pertenece a una gran multinacional. Pero en declaraciones a FARO, el joven afirma que decidió confesar por "miedo" al proceso judicial y para "zanjar y olvidar" el problema, si bien mantiene que "en realidad" fue un "despiste".

Pendiente de sentencia

El caso está ahora pendiente de sentencia después de que la Fiscalía, a la vista de la denuncia presentada por el establecimiento comercial y de lo manifestado por el denunciado en la sala de vistas, solicitase que este hombre sea condenado a una pena de multa. En conversación telefónica con FARO, el concejal afirma que, pese a la confesión realizada en el tribunal, los hechos ocurrieron de otra manera. "Fui de compras a Zara, en Urzáiz, y me estuve probando camisas, pantalones y algún cinturón. Sin darme cuenta, salí con un cinturón puesto y la alarma sonó. Ya allí les dije que había sido un despiste y me ofrecí a pagar, pero ellos me informaron de que por política de empresa iban a tramitar la denuncia", cuenta. En el juicio, argumenta, no contó esta versión y admitió el hurto, asegura, "para pagar la multa, olvidarme de todo y evitar posibles recursos". También quería resolver cuanto antes esta cuestión judicial, afirma, "para no preocupar a la familia".

Pablo Sobrino encabezó la lista del BNG en Paderne de Allariz para las elecciones municipales de mayo de 2019. Es titulado en Ingeniería Informática y Magisterio de Primaria.