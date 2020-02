Dos jóvenes de Vigo denuncian a una vecina por "graves agresiones"

Dos mujeres denunciaron en Vigo a una tercera por una brutal paliza en plena calle, que les ocasionó importantes daños físicos, según recoge la TVG.

"Yo iba a recoger a mi hijo al colegio y cuando bajaba unas escaleras que conectan Camelias con López Mora, me la encontré. Me sacó... no sé si era una navaja o lo que era, me lo clavó en el brazo y me dijo que le diera todo lo que llevaba", explica una de las víctimas a la televisión pública gallega. "Le dije que no le iba a dar y fue cuando me empujó por las escaleras. Yo recuerdo que me dio con algo en la cabeza y perdí la consciencia. Cuando me desperté tenía todas mis pertenencias tiradas en el suelo y estaba chorreando sangre". La otra víctima explica ante las cámaras de la TVG que la agresorá le provocó unos hematomas en la mama derecha, una agresión y amenazas.

Ambas denunciaron estos hechos en el juzgado. Una de ellas está esperando por la condena mientras que la otra está pendiente de un segundo juicio. En el primero consiguió una orden de alejamiento de esta mujer, que incumplió en varias ocasiones, según relata el medio televisivo. Ellas aseguran no ser las únicas. Vecinos de esta zona, comerciantes e incluso hosteleros le tienen prohibida la entrada a sus establecimientos por graves altercados y agresiones.

Aseguran que tienen miedo y que cambiaron su rutina para evitar más altercados. Consideran que esta mujer es un peligro público y piden una solución.