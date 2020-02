Los vigueses podrán circular hoy por última vez a través de Porta do Sol

Hoy es el último día que los vehículos privados podrán circular por Porta do Sol. // Ricardo Grobas

Vigo vive 24 horas históricas en materia de tráfico. Hasta las 10.00 horas de mañana los vigueses podrán circular por última vez por el corazón de la ciudad: el eje Paseo de Alfonso, Porta do Sol y Policarpo Sanz (hasta Velázquez Moreno). A partir de esa hora, nunca más se podrá pasar en coche privado y en superficie por este céntrico enclave. Entre 8.000 y 10.000 vehículos diarios entre ambos sentidos de circulación cruzan por aquí. A partir de mañana, solo el transporte público lo podrá hacer. Y no por mucho tiempo. En cuestión de semanas se cerrará por completo para proceder a la construcción del túnel subterráneo y la creación de la gran plaza peatonal.

A partir de las 10.00 horas de mañana ningún vehículo privado podrá pasar por el eje comprendido por las calles Paseo de Alfonso XII (desde la rotonda de Pi y Margall), Elduayen, Porta do Sol y Policarpo Sanz (hasta Velázquez Moreno). La restricción se aplicará en ambos sentidos de circulación. Solo el transporte público, los residentes que tengan algún garaje en esta zona y las empresas de carga y descarga - y "solo si fuese estrictamente necesario", como remarcó el Concello- podrán entrar en este punto neurálgico de la ciudad. Este corte, que dentro de un mes será total y afectará a la totalidad de los vehículos, se produce por el inicio de las obras de peatonalización de Porta do Sol. Un proyecto que, como adelantó este periódico, se extenderá también al Paseo de Alfonso XII. Según los plazos que maneja el Concello, la obra no culminará hasta al menos dentro de dos años. Y podría alargarse más en función del proyecto que, como adelantó FARO, contempla la extensión del túnel bajo el Paseo de Alfonso XII.

El cierre de este eje afectará también a los accesos al interior del Casco Vello. Según informa el Concello, a partir de mañana se cerrará al tráfico el acceso a la zona antigua a través de Elduayen. También se prohíbe la salida a través de Sombrereiros hacia Elduayen. Según informa la Concejalía de Tráfico, el acceso a la zona antigua se tendrá que realizar por Gamboa. Además, los residentes también podrán entrar por la calle Real hasta la Travesía Esperanza. La salida de vehículos se realizará por Méndez Núñez, Caracol, San Vicente, Perigos y Poboadores.

¿Cuáles son los desvíos recomendados? Los vehículos que desciendan por Falperra solo podrán ir hacia Pi y Margall, ya que el Paseo de Alfonso XII estará cerrado ya desde la rotonda. Igualmente, los que lleguen por Pi y Margall a este cruce, deberán ascender por Falperra.

En el extremo opuesto, en Policarpo Sanz, el acceso a Porta do Sol se cerrará desde el cruce con Velázquez Moreno, con lo que los vehículos deberán deviarse por esta calle hacia Plaza de Compostela.

Además, para acceder a la entrada del parking subterráneo ubicada en Policarpo Sanz los vehículos deberán bajar por Velázquez Moreno hacia la Alameda y subir luego por Reconquista para, desde este vial, poder entrar en sentido contrario en Policarpo Sanz y poder entrar al aparcamiento.

A lo largo de este eje se cortará ya desde mañana un carril. Por el otro solo podrán pasar los autobuses de Vitrasa. El Concello está analizando todavía si permite también el paso de taxis. La circulación de buses se regulará a través de un semáforo que permitirá entrar y salir al único carril habilitado a los autocares que van en uno y otro sentido de circulación. Se prevé que dentro de un mes se cierre por completo y que ni siquiera el transporte público pueda ya rodar.