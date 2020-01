Dos madres a juicio en Vigo acusadas de amenazar y agredir a una profesora a la salida del colegio

Dos madres de un colegio concertado de Vigo de la parroquia de Valladares se sientan hoy en el banquillo en el Juzgado de lo Penal número 1 de la ciudad olívica por un enfrentamiento con una profesora en el que una acabó supuestamente agrediendo a la docente.

Una de ellas es madre de una menor de 7 años y la otra, amiga de la anterior, tiene dos niñas en ese mismo centro. La primera afronta multa de 810 euros por delito leve de amenazas, mientras que la otra, a la que la Fiscalía atribuye delito leve de lesiones y otro de atentado, se enfrenta a una pena de dos años y 9 meses de cárcel.

Los hechos ocurrieron en 2019. Todo se precipitó porque una de las madres estaba separada y, ante la falta de regulación legal para la recogida de la niña por cada uno de los progenitores, éstos fijaron los días en los que cada uno debería recoger a la menor.

En enero de ese año hubo un primer problema ya que una de ellas fue a recoger a la alumna, y la docente se lo impidió. La acusada le dijo que se iba a enterar y le quitarían la "licencia" de profesora.

En otra fecha, en febrero, ocurrió el altercado más grave. La profesora les informó que no podían entrar. La medida la adoptó la dirección del centro tras consultar con la Inspección. Pero, según la Fiscalía, la progenitora de la menor accedió gritando el nombre de su hija y su amiga presuntamente se abalanzó sobre la docente, dándole un manotazo y un puñetazo en la cara. "Hubo otras personas que se pusieron de escudo para protegerme", dijo la docente. "Si me pegan y me dicen 'te voy a matar' me lo creo", declaró.

Las acusadas niegan las amenazas y agresiones. Atribuyen que no le quisieran entregar la menor a "discriminación" y "racismo" hacia la madre de la niña.