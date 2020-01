Sting, un gran "popstar" para Castrelos

El cartel de los conciertos de verano en Castrelos ya tienen un primer nombre en su cartel. En el Auditorio al aire libre se clamará por "Roxanne", sonará "Every Breath You Take", se recordará a ese "Englishman in New York" o se dejará un nuevo "Message in a Bottle"... Efectivamente, Sting. El popular cantante inglés -rostro visible y exmiembro del mítico trío The Police- es el primer artista dado a conocer en la programación musical del Vigo en Festas 2020. El misterio lo disipó ayer el alcalde. Abel Caballero informó que el artista recalará en la ciudad el próximo 1 de agosto dentro su gira de grandes éxitos "My songs" (mis canciones). "Estoy encantado con esta actuación, es un cantante extraordinario con muchísimos reconocimientos internacionales, va a ser una actuación espectacular", proclamó.

A falta de algo más de siete meses para que Castrelos se vuelque con Sting -el anuncio del concierto, de hecho, salió del interés del propio artista, según reconoció el alcalde- todavía es pronto para conocer nuevos detalles, como el precio de venta de las entradas o el propio horario de la actuación. Lo mismo comunicaron a posteriori las promotoras de la gira, Cherrytree Music Company and Live Nation.En cualquier caso suyo será el escenario donde, el año pasado, hicieron vibrar Leiva, Tom Jones, Fangoria, Vetusta Morla, Xoel López, Lauryn Hill o Furious Monkey House, entre otros.

Gordon Matthew Tomas (Newcastle, 1951), sir Sting, regresaría así a Galicia, después de tocar por última vez en julio de 2015 en A Coruña. A sus espaldas figura una trayectoria no solo prolífica en éxitos, sino también en premios. Tanto como miembro de The Police como en su carrera en solitario. Durante su trayectoria ha recogido 17 premios Grammy. Con el trío británico se embolsó 6 Grammy, 2 Brits y fue incluida en el salón de la fama del Rock & Roll en el año 2003. Ya como solista colocó en sus vitrina los otros 11 Grammy, otros 2 Brits, un Globo de Oro, un Emmy, cuatro nominaciones a los Óscar (en la categoría de mejor canción original por My Funny Friend and Me, Until, You Will Be My Ain True Love, y la más reciente, en 2017, por The Empty Chair), una nominación a los premios Tony y fue reconocido por la revista BillBoard como persona musical del año en 2014. Su discografía la componen un total de 15 álbumes de estudio.

Apenas un día antes del concierto de Vigo, el 30 de julio, Sting estará con sus fans en el Concert Music Festival que tendrá lugar en Sancti Petri, un aldea de pescadores de Chiclana de la Frontera Cádiz). Compartirá cartel con Morat o Il Divo.

En estos momentos Sting se encuentra de gira por Estados Unidos, donde tiene paradas previstas en Los Ángeles, San Francisco, Washington, Saint Paul, Detroit o Philadelphia, para después "cruzar el charco" rumbo a Alemania (estará en Berlín, Munich, Bonn y Leipzig, entre otros) o destinos como Suecia (Gotemburgo), Francia (Nancy), Polonia (Varsovia), Italia (Parma) Luxemburgo... Después de Vigo, el domingo 2 de agosto. dará un concierto en Mérida.