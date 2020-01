Una flota de 100 patinetes eléctricos "satura" el Concello de Vigo

El Concello se queda sin espacio en la oficina de Objetos Perdidos de Balaídos para seguir guardando patinetes eléctricos de alquiler de la empresa Buny. En los bajos del estadio hay entorno a 40 unidades que la Policía Local retiró de la calle pero que la firma no ha reclamado. Allí no hay hueco para más. Y los agentes han tenido que habilitar un espacio en los bajos del Ayuntamiento, en Praza do Rei, para seguir custodiando los patinetes que, pese a las advertencias del Concello, Buny continua trayendo a Vigo. A los casi 40 de Balaídos hay que sumar más de 50 que están ahora en el parking del Concello. En dependencias municipales hay ya en torno a un centenar que la firma no reclama.

El portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez, se ha hecho eco incluso de este nuevo almacenamiento a través de su cuenta de Facebook para felicitar al gobierno local. "Parabéns ao goberno local de Vigo por evitar que algúns fenómenos pretendan usurpar o mobiliario público e o espacio gratis. Mira que non avisaron veces da retirada", escribe en la red social en la que también ha colgado una foto del medio centenar de patinetes eléctricos aparcados en el parking del Concello.

Según ha podido saber este periódico, y una vez que la Policía Local retiró buena parte de todos los patinetes eléctricos que Buny ha ido trayendo a Vigo, la pasada noche la compañía habría reforzado su presencia en la ciudad con nuevas decenas de patinetes eléctricos que, probablemente, la Policía Local continuará retirando. El Concello advirtió ya a la empresa en varias ocasiones que debía tener una autorización para poder operar en la ciudad y que procedería a retirarlos. Incluso le dio un ultimatum para que dejara de anclarlos en los aparcabicis públicos. Desde la firma se apuntó que cambiaría el modelo de negocio y que los reubicaría en tiendas y en locales para que los ciudadanos pudieran alquilarlos, pero lo cierto es que los patinetes continúan estacionados en aparcabicis.