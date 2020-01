El tráfico del centro pasa su "test de estrés"

El tráfico del centro de la ciudad ha comenzado ya su particular cuesta de enero, solo que más extensa. Después del parón navideño, la recuperación de obras en marcha -como las de Gran Vía- y el arranque de otras que hasta ahora eran un proyecto - como la reforma de Porta do Sol, con la construcción de un túnel- están llamadas a condicionar los flujos de circulación en las principales arterias viguesas. Otras, como la activación de los semáforos "inteligentes" en el Casco Vello o la humanización de Ronda don Bosco -cuya primera piedra se colocó ayer- revisten importancia no tanto por su capacidad para absorber vehículos, pero sí por su papel. En este último caso será pionera: la primera calle semipeatonal donde el Ayuntamiento estrenará el límite de 10 kilómetros/hora.

En Gran Vía, el reinicio de los trabajos para la instalación de las rampas y la humanización deja algunos cambios. Pasados unos días en los que no se había implantado, ya está en marcha el doble sentido de circulación, con un pasillo habilitado para ascender, por la vertiente izquierda de la avenida, hasta el bypass que conecta con el margen derecho, ya superando el cruce con la calle Bolivia. La forma en que están previstos los flujos, sin embargo, será temporal. Según ha podido conocer este diario, con la evolución de la obra se acometerá una reorganización.

Pero el de ayer, además, fue un "día histórico" para el casco urbano, en palabras del alcalde, Abel Caballero. Como estaba previsto, el plan para convertir Porta do Sol en una gran plaza de 8.000 metros cuadrados (m?2;) libre de tráfico en superficie, previa construcción de un túnel bajo Elduayen, dio el pistoletazo de salida. "Una obra colosal", dijo Caballero. En un primer momento solo hubo que hacer "acopio de material" pero se avecina, como reconoció el propio alcalde, "alguna dificultad", por cuanto supone la Porta do Sol para celebraciones como el Entroido, o la Reconquista (la primera como Fiesta de Interés Turístico Nacional). Próximamente el Concello dará a conocer su plan para la reordenación del tráfico. Según el proyecto, de 24 meses de plazo de ejecución, afectará a 14.000 usuarios de Vitrasa al día (13 líneas).

Por otro lado, la futura Ronda don Bosco -5.600 m?2; humanizados entre María Berdiales y la zona de Velázquez Moreno, y entre Eduardo Iglesias y Paseo de Granada, con una plaza- es la elegida para ensayar el "límite 10" que el Concello pretende extrapolar a otras calles semipeatonales. "Este espacio quedará irreconocible gracias a un proyecto que responde a las necesidades de una sociedad avanzada", recalcó la presidenta provincial, Carmela Silva. De los 1,5 millones que cuesta la obra, 900.000 los aportará la Diputación, por los 616.000 del Ayuntamiento.