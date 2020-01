La Xunta perfila un Casco Vello "creativo": 17 locales y la sede del CGAC, en Berbés

Fue Alberto Núñez Feijóo quien, en su intervención en la gala de Premios da Cultura Galega del martes, destapó la novedad: la Xunta planea para Vigo la apertura de una sede del Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC) y de una red de locales para iniciativas culturales en el Casco Vello. Y este miércoles, se dieron a conocer nuevos detalles. El proyecto --bautizado como "Vigo Crea: barrio creativo"-- pondrá a disposición de los artistas y el talento de la ciudad una bolsa de 17 espacios, propiedad del Consorcio Casco Vello, que entregará a la administración autonómica en derecho de superficie. Además, llevará el CGAC a un inmueble de Berbés, 7; muy próximo al futuro albergue de peregrinos, también impulsado por el Gobierno gallego, y el nuevo rectorado de la UVigo.

La filosofía es inyectar en la zona histórica de la ciudad un plus de dinamismo, que vaya más allá de la mera reconstrucción de las viviendas y locales. Corina Porro: "No vale con rehabilitar. No es suficiente: hay que darle más vida". La delegada de la Xunta en el área, junto con el conselleiro de Turismo, Román Rodríguez, desmenuzaron los detalles del plan, que trata de situar a Vigo, una vez más. en lo alto de la escena cultural. Se trata para el conselleiro de "un proyecto ambicioso y de compromiso", llamado a ser "referente".

Los 17 locales disponibles --de entre 30 y 100 metros cuadrados-- se sitúan todos en la zona alta del Casco Vello y se dividirán en varios grupos, en función de su aprovechamiento. Un grupo de diez albergará ideas vinculadas a la artes visuales o escénicas, el ámbito digital y de videojuegos, entre otros. Cinco servirán para cobijar actividades turísticas (de promoción de destino, actividades innovadoras o de gestión) y dos se emplearán para servicios comunes de ayuda a los emprendedores.

La selección de los inquilinos se realizará mediante un concurso de abierto. Los elegidos podrán acceder a los locales de manera gratuita hasta lograr el desarrollo pleno de proyecto, momento a partir del cual tendrán que ceder su sitio a otros creadores. El plazo de estancia se decidirá en las reuniones que la Xunta convocará con el sector cultural de Vigo. La tramitación administrativa del "Vigo Crea" arrancará, en cualquier caso, "de forma inmediata". Según calculó Porro, el polo movilizará en torno a 1 millón de euros. Los fondos se dedicarán a renovar y adecuar los inmuebles y locales.

En la parte baja del Casco Vello, la sede del CGAC ocupará una superficie de entre 400 y 500 metros cuadrados al servicio del "tejido artístico local y emergente", afirmó el conselleiro. Se dividirá en una sala expositiva más otras estancias destinadas a documentación y servicios auxiliares. Mostrará, más que fondos propios procedentes del museo principal de Santiago, trabajos y obras con una fuerte vinculación a la ciudad, sin perjuicio de que también pueda abrir sus puertas para compartir exposiciones o para recibir a artistas de otros puntos.