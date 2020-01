Abre la inscripción para aparcar por solo 25 céntimos al día en el centro de Vigo

Aparcar de forma gratuita en el centro de Vigo es cada vez más difícil. Las plazas libres de pago escasean. Buena parte son ya de zona azul, donde el coste por dos horas de estacionamiento (el tiempo máximo) asciende a 1,45 euros. Los parkings subterráneos son más caros. La mayoría ronda (e incluso supera) los 2 euros por cada 60 minutos de estacionamiento. Pero estas no son las únicas alternativas. Miles de vigueses pueden tener el privilegio de pagar tan solo 25 céntimos de euro al día que les permite aparcar durante todo el año en el corazón de la ciudad. O, lo que es lo mismo, tener casi garantizada una plaza por solo 98 euros al año.

Los ciudadanos que pueden conseguir esta tarifa 'irrisoria' tienen hasta el próximo 31 de enero para inscribirse. Eso sí, deberán cumplir una serie de requisitos. Se trata de los que marca el Concello para conceder la tarjeta de residente en la zona de Xestión de Estacionamiento Regulado (XER). Una cédula que en los últimos años tenían en torno a 1.300 ciudadanos.

¿Cuáles son los requisitos? Las personas que deseen tener la tarjeta de residente en zona azul que les permite aparcar durante todo el año en las inmediaciones de su vivienda por 98 euros al año (o con un pago trimestral de 34 euros) deben estar empadronados en alguna de las calles cuyas plazas de aparcamiento están pintadas de azul. Además, el Concello certifica también que los interesados estén al corriente del pago del impuesto de circulación. Como tercer requisito, se fija que el vehículo para el que se conceda el estacionamiento a precio reducido esté a nombre del beneficiario. Las empresas también pueden solicitar esta tarjeta.

Pero esta tarjeta no es la única ventaja para los residentes. Los que no la quieran, también pueden aparcar durante dos horas, como el resto de usuarios, pero en lugar de abonar 1,45 euros solo pagan 0,35. Además, no están obligados a mover su coche si exceden las dos horas de estacionamiento, algo que sí deben hacer el resto de ciudadanos si no quieren ser multados.

Según informa el Concello en su página web, los interesados en solicitar o renovar la tarjeta de residente en zona azul podrán hacerlo presencialmente o a través de la página web del Concello. Además del impreso de solicitud deben adjuntar: el DNI, la tarjeta de residencia el pasaporte; el carné de Conducir (del interesado); el recibo del seguro del vehículo (en vigor); el permiso de circulación y la tarjeta de inspección técnica del vehículo.