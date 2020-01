Ahora sí, se acaba la Navidad: revive sus momentos 'top'

Este domingo termina la Navidad. Sí, oficialmente tras la visita de los Sus Majestades de Oriente y el último atracón a base de roscón, las fiestas se dan por terminadas, o al menos así era hasta hace unos años. Del mismo modo que el encendido de las luces de Navidad de Vigo da de manera simbólica el pistoletazo de salida a las celebraciones, su apagado pone el broche. Atrás quedan casi dos meses de fiestas, leds, nieve y cifras de récord: más de tres millones de visitantes, según cifras no definitivas del Concello.

El encendido de 10 millones de luces de Navidad de Vigo



Era el momento más esperado de la Navidad 2019 y no defraudó. Miles de personas abarrotaban las calles de Vigo esperando a que se encendiesen los 10 millones de luces led que iluminarían Vigo. Y el momento no defraudó. A las 20:40 el alcalde, Abel Caballero comenzó la cuenta atrás para accionar el botón y ¡boom!, un fogonazo de luz inundó la ciudad. Música, luz, confeti y el entusiasmo de los presentes.





También se inauguró entonces la calle Frozen, una fantasía Disney que incluso sobrevivió al paso del frío y la lluvia que dejó Elsa.

La noria gigante



Tan solo cuatro días después echaba a rodas otra de las grandes atracciones de la Navidad en Vigo, la noria gigante de más de 52 metros, capacidad para 192 personas en 48 cestas y 180.000 luces led. Las colas para disfrutar de los poco más de cinco minutos de viaje no disuadieron ni a propios ni a visitantes.

Y la nieve llegó a Vigo



Ni más ni menos que 15 cañones de nieve tiñeron de blanco la Alameda de Vigo con nevadas de cinco minutos cada hora para hacer las delicias de pequeños y mayores

Flashmob de Porta do Sol

Aunque la música no faltó desde el día una en Porta do Sol, la cita con más ritmo de la Navidad en Vigo es su ya tradicional 'flashmob'. En su octava edición, volvió a ser un éxito no solo por el elevado número de participantes, sino también por la atmósfera festiva que generó en uno de los epicentros de estas fechas en la ciudad. This Is Me -la banda sonora de la película El Gran Showman- y el villancico Jingle Bell Rock fueron los temas elegidos. Por supuesto Caballero no se resistió a participar.

Cita con Papá Noel



"En Vigo todos los niños son buenos". Así de rotundo fue Papá Noel después de encontrarse con un buen número de pequeños y pequeñas que apuraron hasta el último momento la ocasión para trasladarle sus peticiones, dejando bien claro todos sus méritos durante los últimos 365 días.

Papanoelada motera



Pero si hay algo que le gusta a Papá Noel además de escuchar a los niños y niñas, es montar en moto junto a sus colegas, y si es con un fin benéfico, mejor que mejor. Por eso la Papanoelada motera lleva años siendo otra de las citas de referencia de la Navidad en Vigo, y este año no fue una excepción.

La San Silvestre 2019



Miles de personas quisieron despedir el año 2019 de la manera más festiva y sana, corriendo la San Silvestre de Vigo, que se celebró por el centro de la ciudad.

Bienvenido 2020



La fiesta que se celebró en Praza América para dar la bienvenida al 2020 volvió a reunir a miles de personas que decidieron tomarse las uvas con el reloj de Santa Irene.

Y llegaron los Reyes



Y cuando en el resto del mundo dan por concluida la Navidad, aquí todavía queda la traca final: la cabalgata y el día de Reyes. Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron el centro de la ciudad repartiendo ilusión y más de cuatro toneladas de caramelos.

Durante la Navidad en Vigo no se desaprovecha ni un minuto. Ahora, toca decirle adiós en favor de otras fiestas como el Entroido. Pero quién sabe si antes de lo que esperamos volvemos a hablar de los millones de luces led que darán brillo a la ciudad este 2020.