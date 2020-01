Una guía para el cielo de Cíes

Las especies aladas centran toda la atención de la nueva guía sobre aves del litoral, creada por la Diputación de Pontevedra y por expertos ornitólogos de la SEO BirdLife. El Parque Nacional de Islas Atlánticas agrupa colonias de pájaros comunes como las gaviotas patiamarillas o la mayor población de cormorán moñudo que hay en toda Galicia.

El Parque Nacional de las Islas Atlánticas alberga una gran biodiversidad en sus fondos marinos, en su ámbito terrestre y también, en su medio aéreo. Las aves que habitan en las islas son uno de los tesoros que los visitantes admiran y que leyes y expertos tratan de proteger. Para dar a conocer y poner en valor este patrimonio ornitológico, la Diputación de Pontevedra junto a la Sociedad Española de Ornitología (SEO) BirdLife editaron una guía en la que se recogen las distintas especies de pájaros que habitan en el litoral de la provincia, reservando un apartado para la fauna alada que reside en las islas atlánticas.

El año pasado fue la primera vez que se editó este manual, un documento "muy sencillo de iniciación" y, a su vez, "muy completo". "Este estilo de guía es la primera vez que se hace en Galicia, tiene algo más de cien aves, no son todas las que están en el territorio gallego, pero sí las más comunes, adaptando el texto a nuestros alados que no siempre coinciden con los del resto de España", señala el representante de SEO BirdLife en Galicia, Gustavo Ferreiro. La edición es en formato de bolsillo, pensado para "llevarla a pasear por las zonas que se muestran". "Las guías están elaboradas de una forma muy profesional, muy rigurosa y muy científica, seguramente la mejor que existe hoy en Galicia", comenta la presidenta de la Diputación, Carmela Silva. "Está claro que lo que se conoce se ama y lo que no se conoce no se le da valor", añade.

Aves como la gaviota de patas amarillas o el cormorán moñudo, comunes en las islas, aparecen reflejadas en el documento elaborado por SEO BirdLife. Estas especies utilizan el territorio del Parque Nacional de las Islas Atlánticas como una zona para criar. En el entorno reside la colonia más importante de cormorán moñudo de Galicia, aunque el número de parejas disminuyó en los últimos años. "Este descenso se debe a que esta ave bucea para alimentarse, en ese momento puede engancharse en alguna red y morir ahogada. Se debería regular la pesca en la zona o desviar los barcos en los periodos en los que el cormorán se encuentre en época de cría", explica Gustavo Ferreiro.

La gaviota patiamarilla es la especie más común, avistada en muchas ciudades, y cuya población más abundante reside en las islas atlánticas. Algunos comportamientos humanos provocan el descenso del número de gaviotas en el entorno vigués. "Cíes se está convirtiendo en una isla masificada en primavera y en verano y esto hace que estas especies se desplacen y dejen de criar", afirma el ornitólogo.

Además de los alados residentes, hay otros que vuelan hasta el paraíso atlántico, desde las Islas Baleares, en busca de sustento. La parcela balear es un ave que se encuentra en peligro crítico de extinción, siendo la especie más amenazada de Europa, y viaja hasta Cíes, bordeando la Península, donde encuentra buenas zonas de alimento.

El cambio climático y las acciones humanas son algunas de las causas que provocan el descenso de colonias en el territorio. Las aves migratorias del norte ya no emigran al suavizarse los inviernos en países como Finlandia. Los entornos marítimos y dunares albergan zonas de cría de algunas especies y la ocupación humana de estos entornos, en verano, desplazan a los alados.

Desde la Sociedad Española de Ornitología destacan que en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas la zona marítima está más protegida que la terrestre y que es necesario "no solo dictar leyes si no vigilar que se cumplan".