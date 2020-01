"'Tu cara me suena' ha brillado con más luz que Vigo en Navidad"

La Navidad de Vigo ha conseguido colarse en todos los hogares españoles. La espectacularidad de los 10 millones de ledes y la noria gigante han apuntalado el éxito de estas fiestas iniciado el año pasado con el alcalde Abel Caballero como pregonero. A pesar de haber acabado ya estrictamente la época navideña, las luces de Vigo se despiden este domingo y el programa "Tu cara me suena" se ha sumado a la fiesta en el estreno de su nueva temporada.



"Hoy brillaste más que Vigo en Navidad", le comentó el humorista Carlos Latre -miembro del jurado-, imitando a Caballero, a Mario Vaquerizo tras su actuación, en la que salió engalanado de Raffaella Carrà en 'Mamá, dame 100 pesetas' en el primer cambio de sexo de la octava edición del 'show' televisivo.



Tras las palabas de Latre, el presentador, Manel Fuentes, volvió a iluminar la ciudad comparándola con Nueva York -sobre lo que el The New York Times redactó un artículo comparando las virtudes y defectos de la estrategia del regidor olívico-: "Eso es mucho, eh, porque brilla más que Nueva York".





Esta noche la gala ha brillado con más luz, que la ciudad de Vigo en Navidad ;)) @TuCaraMSuena #TCMS #BuenasNoches — Carlos Latre (@Carlos_Latre) January 10, 2020

Domingo, último día de la Navidad viguesa

Además, tras el éxtasis de la emisión, el propio Carlos Latre publicó en Twitter otra mención a la mayor urbe de Galicia Finalmente, cuando se apague por completo la iluminación viguesa, encendida desde el pasado 23 de noviembre.

Una cuenta atrás y la– con su 'hit' 'Vivo la Navidad 2019'- pondrán el broche final a unas fiestas de récord para la ciudad en todos los sentidos. Todavía sin pulsar el interruptor de este año, Caballero piensa en la siguiente Navidad: "El cuarto sábado del mes de noviembre, si no decido adelantarlo, se volverán a encender las luces".