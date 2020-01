Electrónica y robótica contra el cáncer infantil

Los estudiantes del IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) de la Universidade de Vigo, junto con la asociación Bicos de Papel, programaron durante las fechas navideñas actividades lúdicas para amenizar la estancia en el Hospital Álvaro Cunqueiro de la ciudad a los menores enfermos de cáncer que no pudieron vivir la Navidad en sus casas al tener que permanecer ingresados en estas fechas señaladas que se acaban de despedir. Participaron 17 pequeños que, en la jornada de ayer, recibieron como regalo un dinosaurio impreso en tres dimensiones.

En total, se organizaron cuatro talleres dirigidos a introducir a los niños en el mundo de la electrónica, de la robótica y de la programación. Con el objetivo de que ninguno de estos valientes se aburriese, se establecieron grupos por rangos de edad: de dos a siete años; de ocho a nueve; y de nueve a doce. "Buscamos que los pequeños pasasen un momento agradable", reconocieron los estudiantes que se encargaron de hacer realidad este proyecto solidario.