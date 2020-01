Caballero, sobre el bus "exprés": "La Xunta da 340.000 euros al de Lavacolla y cero para Peinador"

Cruce de reproches entre Xunta y Concello sobre la ausencia en Vigo de un bus "exprés" que enlace la ciudad con Peinador, un servicio del que sí dispone por ejemplo Santiago. El alcalde, Abel Caballero, respondió ayer a las críticas de San Caetano, al que acusó de relegar a Vigo. "Paga 340.000 euros al año para que Santiago tenga un autobús directo al aeropuerto; en Vigo paga cero. Otra nueva discriminación de la Xunta", censuró el primer edil.

Caballero señaló que en 2016 ambas partes acordaron que la Xunta aportaría a Vigo 260.000 euros para financiar el servicio. Sin embargo, incidió Caballero, el Consistorio no llegó a recibir respuesta a las alegaciones presentadas desde Praza do Rei. "En 2017 enviamos una carta y no contestaron. En 2018, otra y no contestaron; decían que tenía que formar parte del transporte metropolitano. La Xunta ignora que Peinador y Vigo estamos en la misma urbe. Es transporte urbano, no interurbano", zanjó.

"La Xunta no quiso que Vigo tuviese un bus a su aeropuerto. Feijóo sigue apoyando el aeropuerto de Santiago a través de Turgalicia y dedica cero euros al aeropuerto de Vigo", censuró.