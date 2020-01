Vigo logra un padrón histórico: 300.395 vecinos

El padrón de Vigo arranca 2020 con un nuevo "acelerón" que le permite, al menos de forma temporal, cruzar la meta que lleva décadas persiguiendo: alcanzar los 300.000 vecinos, una marca con la que la ciudad "coquetea" desde hace años, con pasos hacia adelante y atrás, y que solo consiguió rebasar en el censo local en 2003, cuando contabilizaba 300.303 vecinos. Según reveló ayer el alcalde, Abel Caballero, el dato que maneja el servicio de estadística local a día de hoy es de 300.395 residentes.

"Es la cifra más alta que hubo nunca en la historia de la ciudad. Hay 158.352 mujeres y 142.043 hombres. Nuestro censo ya supera los 300.000 habitantes", destacó ayer el primer edil: "Estamos teniendo un crecimiento sostenido de habitantes". Aunque el dato está en sintonía con la tendencia al alza que registran tanto los técnicos del Concello como los del Instituto Nacional de Estadística (INE) y confirma el crecimiento de población en el municipio, de momento aporta únicamente una "foto" aproximada y no oficial del censo local.

Aproximada porque, como reconoció ayer Caballero, para calcular el censo falta un dato que debe aportar el INE y que no llegará hasta el verano: la pérdida de población inmigrante. "En nuestro censo falta dar de baja alguna gente que se empadronó en otros sitios o dejó España, bajas de residentes no comunitarios o comunitarios que exigen algún trámite complementario. Ese censo tiene que sumarse a lo que estoy dando. El dato suele tenerse sobre julio", zanjó.

El padrón publicado por el propio INE, el que habitualmente se toma como referencia, es algo más bajo que el del Concello. El observatorio estadístico actualizó sus datos hace solo unas semanas, el 27 de diciembre, y fijó la población olívica en 295.364 vecinos, unos 5.000 menos que el dato aportado ayer por Caballero; pero un buen balance, en cualquier caso, ya que supone un incremento del 0,58% con respecto a 2018 y sitúa el censo en su mayor nivel desde 2013.

Los cálculos del Concello y del INE tampoco suelen ir siempre a la par. A 1 de enero de 2019, por ejemplo, el Ayuntamiento contabilizaba 298.054 vecinos en Vigo frente a los 295.364 del INE. En 2017 esa diferencia llegó a rozar los 5.400 residentes. Los técnicos locales reconocían en Vigo a 298.300 vecinos, mientras el observatorio estatal se quedaba en 293.000. Ayer Caballero calculaba que para el INE la población olívica podría rondar a día de hoy los 298.500 residentes.

PP: "Estamos como en 2007"

El PP cuestiona la cifra anunciada por el alcalde. "No es verdad y no vamos a llegar a los 300.000 habitantes este año. La población que tenemos ahora es la misma que en 2007, cuando Abel Caballero gobernó por primera vez. No hemos ganado población. Es peor: la hemos perdido y no nos recuperamos", criticó Alfonso Marnotes. El popular recuerda que "la única cifra válida es la del INE" y lamenta la falta de "vivienda asequible" y un nuevo PXOM para fijar más residentes.